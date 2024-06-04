Артета — о 2-м месте в АПЛ: Я ни о чем не жалею. Сезон был почти идеальным

«Думаю, что это был по-настоящему захватывающий сезон вплоть до последних минут последнего тура, мы боролись за победу в АПЛ. Я думаю, что мы пробудили такой интерес и веру у наших болельщиков, игроков и всего клуба, что мы действительно хотели подарить им этот момент. Они этого заслуживают. Команда этого заслуживает.



Нужно поздравить “Манчестер Сити” с победой после 38 игр. Они набрали на два очка больше, чем мы, и победили.



Я ни о чем не жалею. Вы выделяете отдельные моменты этого сезона, но он был почти идеальным. И мы, и “Сити” набрали очень большое количество очков в этой конкурентной лиге.



Нельзя сравнивать нынешний чемпионат с тем, что было два года назад, три года назад, пять лет назад. Те цифры… их уже не будет. Уровень лиги изменился.



Теперь пришло время зарядиться энергией, постараться стать сильнее, посмотреть, где можно прибавить, и продолжить работу в следующем сезоне», — сказал Артета CNN.