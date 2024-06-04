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06:39 (мск), источник: Чемпионат.com

Издание Goal назвало фаворитов на получение «Золотого мяча»

Портал Goal обновил рейтинг претендентов на завоевание награды «Золотой мяч» в 2024 году.

Источник: Reuters

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор сохраняет первую строчку. В топ-4 входят ещё три игрока «Реала»: Джуд Беллингем, Тони Кроос и Килиан Мбаппе.

В первую двадцатку также входят: Фил Фоден («Манчестер Сити»), Гарри Кейн («Бавария»), Флориан Вирц («Байер»), Родри («Манчестер Сити»), Родриго («Реал»), Антонио Рюдигер («Реал»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Букайо Сака («Арсенал»), Деклан Райс («Арсенал»), Кевин де Брёйне («Манчестер Сити»), Лионель Месси («Интер Майами»), Бернарду Силва («Манчестер Сити»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Матс Хуммельс («Боруссия» Дортмунд), Мохамед Салах («Ливерпуль») и Лаутаро Мартинес («Интер»).

Напомним, недавно Винисиус выиграл с «Релом» Лигу чемпионов.

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