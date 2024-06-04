Как Мбаппе переходил в «Реал»

Главная трансферная сага последних лет завершилась! Килиан Мбаппе — игрок мадридского «Реала». С 2017 года француза отправляли в Испанию чуть ли не каждое лето. А теперь его мечты об игре за «Реал» становятся реальностью. Вспоминаем хронологию: что писали СМИ о трансфере Мбаппе в последние месяцы.

Килиан мог оказаться в «Реале» ещё летом 2022-го. Тогда он передумал, подписав контракт с «ПСЖ» по схеме «2+1». В дело включался даже президент Франции Эммануэль Макрон. Но уже через пару месяцев Мбаппе и его мама извинились перед боссом «Реала» Флорентино Пересом за отказ. «ПСЖ» не сдержал обещаний, данных Килиану — например, в плане трансферов. А Перес никогда не исключал перехода форварда, даже после первого отказа. Флорентино понимал: если Мбаппе захочет оказаться в «Реале», то это обязательно случится — но уже на условиях клуба.

Весной 2023 года между сторонами возобновились переговоры. Действительно, «Реал» себя иначе. Теперь клуб не был готов удовлетворить все требования Мбаппе. Мадридцы требовали, чтобы Килиан показал желание перебраться в команду. В том числе сократил требования по зарплате и отказался от любых переговоров по контракту с «ПСЖ».

Мбаппе сделал необходимые шаги. Он сообщил руководству «ПСЖ», что не продлит контракт с клубом. Из-за этого у парижан возник конфликт с игроком. Руководство французской команды даже грозилось не включить Килиана в заявку на сезон. Но стороны нашли компромисс: Мбаппе отказался от части бонусов по контракту, а клуб вернул форварда в состав. Да и кто будет держать вне заявки многомиллионый актив, который приносит кучу голов?

Килиан отмечал, что отработает соглашение с «ПСЖ» до конца. А клуб бесился, что Мбаппе уедет из Парижа бесплатно. И тут мы вспоминаем хитрого Переса, не ставшего сжигать мосты в 2022-м. «Реал» не только получал Мбаппе как свободного агента, но ещё и мог диктовать свои условия.

Ситуация с переходом заморозилась до января, но в зимнее трансферное окно сага активизировалась. AS писал, что «Реал» готов сделать финальное предложение Мбаппе, но с дедлайном — дать ответ можно было не позже 15 января. El Chiringuito, в свою очередь, сообщила, что Мбаппе не продлит контракт с «ПСЖ», потому что намерен перейти в «Реал», а сделка может быть заключена уже в начале года.

С 1 января Килиан имел право вести переговоры с другими клубами, потому что до конца его контракта оставалось всего полгода. Зимой Мбаппе не оказался в «Реале». Но в феврале авторитетные европейские СМИ сообщали, что сделка уже согласована.

Французское издание Le Parisien, близкое к «ПСЖ», шарахнуло: Килиан принял решение о переезде в Мадрид на правах свободного агента и сообщил об этом руководству парижан. Продлевать контракт он не будет. Фабрицио Романо также подтвердил новость о трансфере: «За кулисами мадридский “Реал” ведёт очень усердные работу и переговоры по подписанию контракта с Мбаппе. “Реал” начал это».

ESPN отметил, что мадридцы не готовы платить Килиану значительно больше, чем Винисиусу Жуниору и Джуду Беллингему. Звёзды «Мадрида» зарабатывают около € 10,5 млн в год. Bild поделился инсайдом: Мбаппе попросил зарплату в размере € 70 млн в год, а Перес не готов платить больше € 35 млн в год до уплаты налогов. Кроме того, семья Килиана запрашивала € 100−125 млн в качестве бонусов плюс премиальные для матери футболиста, которая выполняет функции его агента.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241528&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«ПСЖ» при этом не сдавался. Килиан получил предложение от клуба о заключении нового контракта с повышением зарплаты. Но Мбаппе, естественно, отклонил его ради переезда в Мадрид.

Прощание «ПСЖ» с Килианом получилось странным. Весной он разругался с тренером Луисом Энрике. А Le Parisien сообщал, что Мбаппе подрался (!) с президентом парижан Нассером Аль-Хелаифи. Это произошло перед матчем 33-го тура Лиги 1, в котором парижане принимали «Тулузу» (1:3). Аль-Хелаифи встретился с Мбаппе и спросил у Килиана, почему тот специально не упомянул его в своём прощальном видео. После этого началась драка и якобы «были слышны крики». Впрочем, впоследствии уже L"Equipe выдал смягчённую версию новости, где утверждалось, что до рукоприкладства всё же не дошло.

Стоп, а что за прощальное видео? Мбаппе в мае опубликовал в своих соцсетях четырёхминутный ролик, в котором попрощался с «ПСЖ». Он поблагодарил всех, но не упомянул президента клуба. Это и взбесило Аль-Хелаифи.

L"Equipe в конце мая добавил огня, сообщив, что «ПСЖ» не выплатил Мбаппе зарплату за апрель и премию за февраль. Клуб сэкономил € 80 млн. Париж планировал, что эту сумму компенсирует «Реал». Но миссия провалилась, ведь из Мадрида пришёл отказ. Хотя и после этого клуб не стал выплачивать деньги.

Сколько Мбаппе будет получать в «Реале»?

Официальных данных, конечно, нет. Поэтому обратимся к информации различных СМИ. Goal сообщал, что Мбаппе по контракту с «Реалом» будет получать не больше € 35 млн в год. AS давал информацию, что зарплата форварда составит € 50 млн плюс подписной бонус в размере € 120 млн. El Debate давал другие цифры: € 60 млн за сезон и € 100 млн при подписании контракта. Marca отметила, что зарплата составит € 15−20 млн, а бонус — € 50 млн. Sky Sports дал такие же цифры по зарплате (€ 15 млн), но подписной бонус, по их информации, составил € 100 млн.

В любом случае ради «Реала» Мбаппе пошёл на понижение. В «ПСЖ» он получал € 72 млн в год. Но у мадридцев есть свои преимущества. The Athletic сообщал: Флорентино Перес в разговоре с Мбаппе говорил, что переход в «Реал» выведет француза на новый спортивный и маркетинговый уровень.

Начинается большая история. Главный вопрос: станет ли Мбаппе для «Реала» новым Криштиану Роналду? Впереди — борьба за золото в чемпионате Испании и за первую в карьере Килиана победу в Лиге чемпионов.