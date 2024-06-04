«Карабах» объявил о расставании с Андреем Лунёвым

В нынешнем сезоне Лунёв провёл в составе «Карабаха» 34 матча, из которых 10 сыграл «на ноль», в остальных пропустил 43 мяча. Голкипер перешёл в «Карабах» из «Байера» в августе 2023 года в статусе свободного агента. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость вратаря в € 1 млн.