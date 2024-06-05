Мбаппе рассказал, как его угнетали в «ПСЖ»

Источник: Соцсети

В понедельник мадридский «Реал» объявил о подписании пятилетнего контракта с Мбаппе. Нападающий перешел в мадридский клуб на правах свободного агента благодаря отказу продлевать контракт с «ПСЖ».

«Мне дали понять, что я не буду играть. Мне сказали это прямо в лицо, со мной говорили очень жестко. Меня спасли Луис Энрике и Луис Кампос — без них я бы ни разу не вышел на поле», — сказал Мбаппе, слова которого приводит RMC Sport.

«Я не был несчастлив в “ПСЖ”. Было бы позорно так говорить перед лицом людей, которые меня защищали, — продолжил француз. — Но определенные обстоятельства меня расстроили. Но такой футболист, как я, не мог этого показывать, ведь я лидер. На меня смотрели, поэтому я старался оставаться максимально позитивным. Тренер, футболисты, сотрудники клуба поддерживали меня. Было бы подлостью плюнуть им в спину, заявив, что я был несчастлив».

Мбаппе выступал за «ПСЖ» с 2017 года. В составе парижан форвард стал шестикратным чемпионом Франции, четырежды выиграл Кубок страны. Игрок забил 256 мячей за команду и является рекордсменом «ПСЖ» по этому показателю. Вместе со сборной Франции он стал чемпионом мира 2018 года и вице-чемпионом в 2022 году. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста в 180 миллионов евро.