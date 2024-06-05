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00:49 (мск), источник: Чемпионат.com

Винисиус, похоже, заберёт «Золотой мяч». Помешать ему может лишь сборная Бразилии

Всё решит Кубок Америки.

Реал
Бразилия

Выступления за сборную — ключевая штука в борьбе за «Золотой мяч». Вроде более показательны турниры с длинной дистанцией (например, чемпионат страны или Лига чемпионов), но по прошлым годам мы уже поняли, что на самом деле имеет значение. Особенно красноречивым получилось вручение «Золотого мяча» за сезон-2022/2023, когда победа Лионеля Месси в Катаре перевесила все успехи Эрлинга Холанда и Родри на клубном уровне.

Вот и теперь получается похожая ситуация с важными турнирами на уровне сборных. Просто это будет не чемпионат мира, а чемпионат Европы и Кубок Америки. Можно сказать, что клубный сезон оказался отборочным этапом, который подсветил в первую очередь Винисиуса, Джуда Беллингема и, возможно, Гарри Кейна с Тони Кроосом. Сюда мы автоматически добавляем Килиана Мбаппе, потому что премию вручает французское издание France Football. На его объективность рассчитывать тяжеловато.

Похоже, именно эта пятёрка и разыграет приз. Причём на сегодня преимущество остаётся за Беллингемом и Винисиусом. Англичанин потрясно отыграл первую половину сезона, а бразилец тащил во второй. В том числе отличился в финале ЛЧ. Правда, и за Джудом остался ассист. Второй гол «Реала» не был великим: грубая ошибка Иана Матсена, а дальше — относительно простой пас и такое же лёгкое завершение. Ничего гениального, но значение имел, скорее, статус матча.

Теперь весь вопрос в том, кто возьмёт трофей со сборной. А ещё — кто будет тащить победителей. Кейн в названной пятёрке точно не является лидером, но, допустим, с дублем в финале Евро-2024 ситуация резко изменится. С отрывом лучший бомбардир среди топ-лиг — 36 мячей в чемпионате (у остальных максимум 27). А тут ещё первый трофей — и такой долгожданный! Ну как не дать «Золотой мяч»? Опять же, исходя из принципа, что турнир сборной как бы важнее (крайне сомнительный подход, но он явно прослеживается).

Впрочем, если вдруг Евро-2024 выиграет сборная Англии, то ситуация получается двойственной. Всё-таки у Беллингема в этом году победа в ЛЧ и Ла Лиге, в которой он стал лучшим футболистом «Реала» по «гол+пас». Так что Гарри нужно сотворить что-то особенное, чтобы заслужить «Золотой мяч». Иначе даже в случае победы Англии на чемпионате Европы премия уйдёт Джуду.

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Впрочем, главный претендент на сегодня всё равно Винисиус. Он из-за травм пропустил около трети сезона, но его всё равно дают фаворитом большинство букмекерских контор. Имидж токсичного парня ему не мешает, а лишь приковывает внимание к его персоне. Проблемой может стать только неудачное выступление со сборной Бразилии. Последнее время она выглядит не очень: в отборочной группе к ЧМ-2026 идёт вообще на шестом месте (две победы, одна ничья и три поражения). Уступила в том числе Колумбии, с которой теперь играть в одной группе на Кубке Америки.

Так получилось, что в этом году финалы Евро и Кубка Америки пройдут в один день — 14 июля. Тогда завершится сезон-2023/2024 и мы поймём, кто заслужил «Золотой мяч». А потом France Football вручит кому-то эту премию.

Григорий Телингатер

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