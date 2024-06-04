L'Équipe: «ПСЖ» не заплатил Мбаппе за май и апрель

По информации источника, таким способом французский гранд хочет компенсировать бесплатный уход нападающего из клуба. Подчёркивается, что в общей сложности «ПСЖ» может не выплатить Мбаппе € 80 млн.

Напомним, 3 июня Мбаппе официально стал футболистом мадридского «Реала». После этого в СМИ появилась информация, что заработная плата французского нападающего будет составлять € 30 млн в год плюс бонусы за забитые мячи. Также контракт Мбаппе включает сумму отступных, которая составляет € 1 млрд.