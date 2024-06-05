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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
00:17 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Манчестер Сити» подал в суд на Английскую премьер-лигу

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Футбольный клуб «Манчестер Сити» подал иск в суд против руководства Английской премьер-лиги по поводу правила лиги о коммерческих сделках с компаниями, связанными с владельцами команд.

Манчестер СитиЧемпионат Англии: таблица и календарь
Источник: Соцсети

В феврале Английская премьер-лига заявила, что «Манчестер Сити» обвиняется в предоставлении необъективной информации о доходах клуба с сезона-2009/10 по сезон-2017/18 включительно, неполной информации о премиях тренеру и игрокам, в несоблюдении правил лицензирования Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), финансового fair-play и правил лиги в отношении прибыльности и устойчивости. Расследование длилось четыре года. Позднее независимая комиссия начала расследование дела о 115 предполагаемых нарушениях финансового fair-play со стороны «Манчестер Сити».

Клуб в ответ подал иск к Английской премьер-лиге с требованием отменить правила лиги о сделках с ассоциированными сторонами и возмещения убытков. Правила были введены в декабре 2021 года после покупки саудовскими инвесторами «Ньюкасл Юнайтед», не позволяя клубам проводить коммерческие сделки с компаниями, связанными с владельцами клубов.

«Манчестер Сити» называет закон дискриминационным, а также подчеркнул, что он работает в сторону остальных команд лиги, и описывает его как «тиранию большинства». В случае победы «горожан» в суде, более финансово обеспеченные клубы смогут больше тратить на игроков. На заседание приглашены представители всех клубов лиги, на данный момент свое согласие дали от 10 до 12 команд. Как сообщает источник, половина команд встала на сторону лиги, один клуб поддержал «Сити».

В феврале 2020 года арбитражная палата инстанции Союза европейских футбольных ассоциаций по финансовому контролю клубов (CFCB) приняла решение отстранить «Манчестер Сити» от участия в еврокубках в течение двух следующих сезонов из-за нарушений финансового fair play. На клуб также был наложен штраф в размере 30 миллионов евро. В июле «Манчестер Сити» подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд, после чего тот отменил отстранение английского клуба от еврокубков и уменьшил размер штрафа до 10 миллионов евро.

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