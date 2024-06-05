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Футбол. Испания. Примера. Все результаты
03:13 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Президент «Барселоны» рассказал, как Хави изменил свое мнение о клубе

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что бывший главный тренер футбольной команды Хави сам просил остаться во главе команды, выражал веру в нее, а потом на пресс-конференции поменял свое мнение.

БарселонаЧемпионат Испании: таблица и календарь
Источник: Пресс-служба ФК "Барселона"

«В феврале он заявил, что уйдет, и я принял это решение, ведь это Хави. Я уже видел, что он не мог продолжать, однако он хотел завершить сезон, чтобы нам было проще. К концу сезона он поменял решение. Я спросил, верит ли он в наш проект. И он ответил утвердительно. Поэтому мы объявили о том, что он остается. Потом последовали заявления, в которых он поменял свое мнение, обсуждения со спортивным директором существенных изменений состава. И я посчитал, что нам нужно дать команде новый импульс. У нас была возможность привести Ханси Флика, который верит в эту команду, что она может обыграть любого соперника. Это сыграло решающую роль», — приводит слова Лапорты Marca.

Об отставке Хави было объявлено 24 мая. 17 мая испанские СМИ сообщили, что Лапорта решил уволить специалиста, после того как Хави раскритиковал финансовое положение «Барселоны», отметив, что при нынешней ситуации ему будет трудно конкурировать с европейскими топ-клубами и мадридским «Реалом» из-за ограниченности в игровых ресурсах.

В конце мая главным тренером «Барселоны» был назначен Ханс-Дитер Флик. Контракт с немецким специалистом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Хави возглавлял «сине-гранатовых» с ноября 2021 года. В 2023 году он привел «Барселону» к победам в чемпионате Испании и Суперкубке страны. Флику 59 лет. Он тренировал «Хоффенхайм», «Баварию» и сборную Германии. С командой из Мюнхена Флик выиграл два чемпионата, Кубок и Суперкубок Германии, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

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