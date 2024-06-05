Президент «Барселоны» рассказал, как Хави изменил свое мнение о клубе

«В феврале он заявил, что уйдет, и я принял это решение, ведь это Хави. Я уже видел, что он не мог продолжать, однако он хотел завершить сезон, чтобы нам было проще. К концу сезона он поменял решение. Я спросил, верит ли он в наш проект. И он ответил утвердительно. Поэтому мы объявили о том, что он остается. Потом последовали заявления, в которых он поменял свое мнение, обсуждения со спортивным директором существенных изменений состава. И я посчитал, что нам нужно дать команде новый импульс. У нас была возможность привести Ханси Флика, который верит в эту команду, что она может обыграть любого соперника. Это сыграло решающую роль», — приводит слова Лапорты Marca.