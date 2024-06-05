Уехал из России и зажег в Европе: бывший тренер «Спартака» привел в экстаз Венецию!

В конце 2021 года Паоло Ваноли сменил на посту главного тренера «Спартака» Руя Виторию. Но старт второй части сезона с красно-белыми у него не задался — при итальянце московский клуб набрал 4 очка за 5 матчей в РПЛ (одна победа и одна ничья) и повторил антирекорд, который был установлен Дмитрием Гунько в 2014 году.

«Спартак» Ваноли, в первую очередь, запомнился ярким выступлением в Кубке России. Там его команда вынесла «Кубань» (6:1), минимально обыграла ЦСКА, а затем разгромила «Енисей» (3:0) и впервые за 16 лет вышла в финал.

Да, Паоло провалил с красно-белыми вторую часть чемпионата и финишировал лишь на 10 месте. Но потом компенсировал неудачный результат в РПЛ фантастической победой в финале Кубка России над московским «Динамо».

«Спартак» выиграл со счетом 2:1, хотя в добавленное время мог упустить победу, если бы пенальти реализовал полузащитник «Динамо» Даниил Фомин. В итоге Ваноли за один матч превратился из неудачника в главного героя и принес клубу первый за 19 лет Кубок России.

Многие надеялись, что уже в следующем сезоне Паоло добьется успеха со «Спартаком» и в РПЛ. Но летом 2022-го 50-летний итальянец внезапно объявил об уходе из клуба: «Паоло покинул “Спартак” исключительно по личным причинам. Никакие официальные органы не давили на него. Он решился на отъезд после разговора со своей семьей, и все», — твердил агент тренера Андреа Д’Амико.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241041&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Ваноли возглавил «Венецию» — и со второй попытки вернул клуб в Серию А!

Паоло на несколько месяцев взял перерыв, но уже в ноябре 2022-го стал главным тренером «Венеции» — клуба, который поразил футбольным фанатов стильными джерси.

Ваноли принял команду, когда она была на предпоследнем месте в Серии Б, но уже к концу сезона чуть не сотворил чудо — финишировал c «Венецией» на 8-м месте и заскочил в плей-офф, где, правда, уступил в первом же матче будущему участнику Серии А «Кальяри».

Боссы клуба все же остались под впечатлением от работы с Ваноли и дали тренеру еще один шанс, которым он сполна и воспользовался. До конца минувшего сезона «Венеция» боролась за прямую путевку в Серию А, но в итоге закончила чемпионат на третьем месте и опять упала в стыки.

Правда, на этот раз команде Ваноли сопутствовал успех — в решающем матче его парни обыграли «Кремонезе» и спустя два года вернулись в элиту итальянского футбола!

«Я потерял дар речи. Мы совершили подвиг, поистине шедевр, — твердил Ваноли после выхода в Серию А. — Поздравляем, в первую очередь, этих ребят, полтора года назад мы начинали с самых низов. Мы пережили некоторые значимые разочарования, преодолели их и, по-моему, достойно дошли до Серии А. Я пообещал президенту и директору, что, несмотря на огромное разочарование, если у меня будет хотя бы один шанс попасть в Серию А, я им воспользуюсь, потому что я большой профессионал».

Кстати, под руководством Ваноли все это время тренировался экс-полузащитник сборной России Денис Черышев. Правда, в минувшем сезоне раскрыться футболисту сильно помешали травмы, из-за которых он прочно осел на скамейку запасных. Итог — 168 сыгранных минут, 0 голов и 0 ассистов.

«Ваноли очень требовательный, знает четко, что он хочет от каждого футболиста, — рассказывал Черышев в интервью РИА Новости. — У него высокие требования по физической подготовке, меня это даже удивило чуть-чуть. Когда я приехал в Италию, не думал, что так мощно и жестко тут работают. Но это хорошо повлияет на организм, у нас в команде мало травм, значит, тренерскому штабу нужно отдать должное».

Этим летом Черышев покинет «Венецию» — у него истекает контракт, который клуб не хочет продлевать. Близок к уходу и сам Ваноли: к экс-тренеру «Спартака» активно присматривается «Торино». Правда, сам Паоло старается не комментировать подобные слухи, так как сполна хочет насладиться историческим моментом.

«Не задавайте мне сейчас таких вопросов, — говорил Ваноли после выхода в Серию А. — Я работал полтора года ради этого, и хоть раз я хочу посвятить себя великолепному событию, которое войдет в историю. Эти ребята вошли в историю. И я тоже в ней участвую, хотя бы на чуть-чуть».