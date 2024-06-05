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15:47 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Бразильца из «Вест Хэма» могут пожизненно дисквалифицировать за ставки. Из-за этого сорвался его трансфер в «Манчестер Сити»

Игроку «Вест Хэма» Пакета грозит пожизненная дисквалификация за ставки.

Вест ХэмЧемпионат Англии: таблица и календарь
Источник: AP 2023

За Пакета готовы были заплатить 130 миллионов евро

Контролирующие органы продолжают ловить футболистов на ставках. В прошлом году прогремело в Италии, когда сразу несколько игроков топовых клубов обвинили в нелегальном беттинге. Серьезнее всех пострадал Сандро Тонали, получивший многомесячный бан вскоре после перехода в «Ньюкасл» из «Милана». Он отбывает наказание до сих пор.

В АПЛ тоже не спят — в мае 2023-го на 8 месяцев дисквалифицировали форварда «Брентфорда» Айвана Тони. Теперь добрались до другого нарушителя, и это по-настоящему крупный улов — полузащитнику «Вест Хэма» Лукасу Пакета грозит пожизненная дисквалификация за умышленное получение карточек ради ставок.

История давняя — из-за нее Пакета не перешел в «Сити»

Расследование началось еще прошлым летом — как раз тогда, когда одним из лучших полузащитников лиги заинтересовался «Манчестер Сити». «Горожане» и «молотобойцы» начали торги, звучала сумма в 130 миллионов евро — но в один момент все прекратилось без объяснения причин. Были только слухи, согласно которым трансфер сорвался из-за начавшегося беттинг-расследования в отношении Пакета.

Чуть позднее они подтвердились — Mail Sport даже сообщил, что на футболиста «донес» главный спонсор «Вест Хэма», букмекерская компания Betway. После этого история затихла в медиа — но не в кабинетах чиновников. И разгорелась с новой силой совсем недавно.

Пакета обвиняют в намеренном получении карточек

23 мая Футбольная ассоциация выпустила следующее заявление: «Утверждается, что Лукас Пакета непосредственно пытался повлиять на ход, проведение или любой другой аспект или событие в этих матчах, намеренно пытаясь получить карточку от судьи с неправомерной целью повлиять на рынок ставок, чтобы один или несколько человек получили прибыль».

Также указаны конкретные детали — речь идет о матчах против «Лестер Сити» в ноябре 2022-го, «Астон Виллы» в марте, «Лидса» в мае и «Борнмута» в августе 2023-го. Именно в этих играх, как считают чиновники, Пакета получил подозрительные карточки — которые, по идее, получать не должен был.

Источник: AP 2023

The Sun сообщает дополнительную информацию — например, о том, что на желтые карточки Пакета ставили примерно 60 человек, суммарно они заработали 100 тысяч фунтов, а минимальная ставка составила… всего семь фунтов. Вроде бы ничего удивительного, ставить могли и обычные люди — вот только в ходе расследования выяснили, что часть ставок была сделана с острова Пакета — родины Лукаса, в честь которой он и взял свою фамилию.

Футболист все решительно отвергает: «Я чрезвычайно удивлен и расстроен тем, что меня решили обвинить. В течение девяти месяцев я сотрудничал на каждом этапе их расследования и предоставлял всю информацию, которую мог. Я полностью отрицаю обвинения и буду бороться до последнего вздоха, чтобы очистить свое имя. В связи с продолжающимся процессом я не буду давать никаких дальнейших комментариев».

Источник: AFP 2023

Чиновники запросили пожизненную дисквалификацию

The Sun также сообщает интересную подробность — в обвинительном листе есть рекомендация отстранить Пакета пожизненно, если обвинения подтвердятся. В таком случае Лукас станет первым футболистом в истории АПЛ, забаненным навсегда.

Похожие прецеденты были относительно недавно, но не на таком высоком уровне — в 2018 году защитника «Линкольн Сити» Брэдли Вуда отстранили на шесть лет за две подозрительные желтые карточки. А в 2021 году защитник «Стратфорд Таун» Кинан Исаак получил бан на 10 лет за намеренно полученное предупреждение. В этом случае все закончилось печально — 28-летний футболист сразу же завершил карьеру.

У Пакета четыре возможных нарушения. Значит, если подозрения подтвердятся, минимум, что ему грозит, — многолетний бан по примеру Исаака, а то и действительно пожизненная дисквалификация. На данный момент идут разбирательства, и, учитывая, что на кону целая карьера, продлятся они много месяцев. Сторона футболиста готовится к защите. Вероятно, «Вест Хэм» тоже подключится — Пакета слишком ценный актив стоимостью в десятки миллионов евро. Потерять его для «молотобойцев» будет слишком дорого.

Автор: Артем Белинин

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