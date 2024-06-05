Андрей Лунёв рассказал, почему покинул «Карабах»

«Приняли такое решение совместно с клубом. Это было совместное решение, говорил с “Ходжа” (Гурбаном Гурбановым). Услышали друг друга, и вот пришли к этому. Клуб пошёл мне навстречу. Не повлияли ли семейные обстоятельства? Это стало немаловажным фактором. Это приоритетный момент, о чём я говорил и тренеру.

Есть ли сожаления из-за ухода? Конечно. Я провёл здесь хорошее время, у меня были отличные отношения в клубе с людьми, которые тут работают. Здесь все были, как одна большая семья. Всегда тяжело уходить", — приводит слова Лунёва Azerisport.

В прошедшем сезоне Лунёв провёл в составе «Карабаха» 34 матча, из которых 10 сыграл «на ноль», в остальных пропустил 43 мяча. Голкипер перешёл в «Карабах» из «Байера» в августе 2023 года в статусе свободного агента. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость вратаря в € 1 млн. 32-летний Лунёв стал с «Карабахом» обладателем Кубка Азербайджана, а также выиграл местный чемпионат.

Ранее журналист и инсайдер Иван Карпов в своих социальных сетях сообщил, что голкипер может перейти в «Спартак».