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20:37 (мск), источник: Чемпионат.com

Андрей Лунёв рассказал, почему покинул «Карабах»

Российский вратарь Андрей Лунёв объяснил свой уход из «Карабаха». Вчера, 5 июня, азербайджанский клуб, что голкипер покинул команду после истечения срока действия трудового договора.

Карабах

«Приняли такое решение совместно с клубом. Это было совместное решение, говорил с “Ходжа” (Гурбаном Гурбановым). Услышали друг друга, и вот пришли к этому. Клуб пошёл мне навстречу. Не повлияли ли семейные обстоятельства? Это стало немаловажным фактором. Это приоритетный момент, о чём я говорил и тренеру.

Есть ли сожаления из-за ухода? Конечно. Я провёл здесь хорошее время, у меня были отличные отношения в клубе с людьми, которые тут работают. Здесь все были, как одна большая семья. Всегда тяжело уходить", — приводит слова Лунёва Azerisport.

В прошедшем сезоне Лунёв провёл в составе «Карабаха» 34 матча, из которых 10 сыграл «на ноль», в остальных пропустил 43 мяча. Голкипер перешёл в «Карабах» из «Байера» в августе 2023 года в статусе свободного агента. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость вратаря в € 1 млн. 32-летний Лунёв стал с «Карабахом» обладателем Кубка Азербайджана, а также выиграл местный чемпионат.

Ранее журналист и инсайдер Иван Карпов в своих социальных сетях сообщил, что голкипер может перейти в «Спартак».

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