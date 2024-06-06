«Челси» не разрешил Фернандесу и Мудрику участвовать в Олимпиаде — Daily Mail

По данным источника, Фернандес должен был сыграть на Олимпиаде в составе сборной Аргентины по футболу, а Мудрик был вызван в национальную команду Украины. Однако новый главный тренер «Челси» Энцо Мареска, принимая во внимание риск получения травм футболистами, решил, что Фернандес и Мудрик должны этим летом готовиться в составе лондонской команды к предстоящему сезону АПЛ.