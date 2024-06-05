«Бешикташ» Зайнутдинова представил нового главного тренера

Источник: ФК "Бешикташ"

49-летний ван Бронкхорст подписал контракт с турецким клубом по схеме «2+1». Его ассистентами будут Жан-Поль ван Гастель и Сердар Топрактепе.

В своей тренерской карьере нидерландский специалист работал на родине с «Фейеноордом», а также возглавлял китайский «Гуанчжоу Фули» и шотландский «Рейнджерс». Кроме того, он работал ассистентом в «Манчестер Сити».

Напомним, что Зайнутдинов перешел в турецкий клуб из московского ЦСКА летом 2023 года. За стамбульский клуб он провел 37 матчей, забив один гол. Его контракт рассчитан до конца сезона 2026/27.