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00:22 (мск), источник: Чемпионат.com

Стала известна зарплата Моуринью в «Фенербахче»

«Фенербахче» обнародовал зарплату нового тренера Жозе Моуринью в клубе, сообщает интернет-издание ESPN.

Фенербахче

По информации источника, 61-летний португальский специалист будет получать € 10,5 млн после того, как подпишет двухлетний контракт с командой. Также сообщается, что перед Моуринью поставлена задача выиграть чемпионат Турции, что не удавалось клубу с 2014 года.

Напомним, 2 июня «Фенербахче» объявил о назначении португальского специалиста на пост главного тренера команды.

Предыдущим местом работы Моуринью была римская «Рома», которую он возглавлял с 2021 года по январь 2024-го. Под руководством португальского тренера итальянский клуб выигрывал Лигу конференций, а также играл в финале Лиги Европы.

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