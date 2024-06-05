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5 июня, источник: Спорт РИА Новости

Главный тренер «Лацио» подал в отставку через три месяца после назначения

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Хорватский специалист Игор Тудор подал в отставку с поста главного тренера итальянского «Лацио», сообщается на сайте футбольного клуба Серии А.

ЛациоЧемпионат Италии: таблица и календарь
Источник: Соцсети

Тудор возглавил римлян в середине марта, сменив на этом посту Маурицио Сарри, который был отправлен в отставку.

«Лацио» (61 очко) занял 7-е место в турнирной таблице чемпионата Италии в сезоне-2023/24 и завоевал путевку в групповой этап Лиги Европы.

Тудору 46 лет, он также возглавлял хорватский «Хайдук», греческий ПАОК, турецкие «Карабюкспор» и «Галатасарай», итальянские «Удинезе» и «Верону», французский «Марсель», а также был ассистентом Андреа Пирло в итальянском «Ювентусе». Будучи футболистом, Тудор в составе сборной Хорватии стал бронзовым призером чемпионата мира 1998 года во Франции.

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