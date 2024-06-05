Главный тренер «Лацио» подал в отставку через три месяца после назначения

Тудор возглавил римлян в середине марта, сменив на этом посту Маурицио Сарри, который был отправлен в отставку.

Тудору 46 лет, он также возглавлял хорватский «Хайдук», греческий ПАОК, турецкие «Карабюкспор» и «Галатасарай», итальянские «Удинезе» и «Верону», французский «Марсель», а также был ассистентом Андреа Пирло в итальянском «Ювентусе». Будучи футболистом, Тудор в составе сборной Хорватии стал бронзовым призером чемпионата мира 1998 года во Франции.