Главный тренер «Лацио» подал в отставку через три месяца после назначения
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Хорватский специалист Игор Тудор подал в отставку с поста главного тренера итальянского «Лацио», сообщается на сайте футбольного клуба Серии А.
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Хорватский специалист Игор Тудор подал в отставку с поста главного тренера итальянского «Лацио», сообщается на сайте футбольного клуба Серии А.
Тудор возглавил римлян в середине марта, сменив на этом посту Маурицио Сарри, который был отправлен в отставку.
«Лацио» (61 очко) занял 7-е место в турнирной таблице чемпионата Италии в сезоне-2023/24 и завоевал путевку в групповой этап Лиги Европы.
Тудору 46 лет, он также возглавлял хорватский «Хайдук», греческий ПАОК, турецкие «Карабюкспор» и «Галатасарай», итальянские «Удинезе» и «Верону», французский «Марсель», а также был ассистентом Андреа Пирло в итальянском «Ювентусе». Будучи футболистом, Тудор в составе сборной Хорватии стал бронзовым призером чемпионата мира 1998 года во Франции.