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00:17 (мск), источник: Чемпионат.com

Антонио Конте прокомментировал подписание контракта с «Наполи»

Итальянский специалист Антонио Конте дал первый комментарий в качестве главного тренера «Наполи». Накануне, 5 июня, клуб объявил о подписании трудового соглашения с Конте.

НаполиЧемпионат Италии: таблица и календарь
Источник: Официальный сайт ФК "Наполи"

«Наполи» — клуб огромной важности на международной арене. Я счастлив и взволнован идеей занять место на тренерском мостике в «Наполи». Я определённо могу обещать одно: я сделаю всё возможное для развития команды и клуба. Я полностью предан поставленной задаче, как и мои сотрудники", — приводит слова Конте пресс-служба клуба.

Ранее в СМИ появлялась информация, что «Наполи» готов выделить Конте € 230 млн на трансферы летом в случае его назначения. Также сообщалось, что в контракте Конте с клубом не будет предусмотрена компенсация тренеру в случае досрочного расторжения сотрудничества.

Напомним, по итогам сезона-2023/2024 «Наполи» провёл 38 матчей в итальянской Серии А, набрал 53 очка и финишировал на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата страны.

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