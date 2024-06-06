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11:22 (мск), источник: Sport24

«ПСЖ» хочет подписать молодую звезду «Манчестер Сити»

Нападающий «Манчестер Сити» Хулиан Альварес может продолжить карьеру в «ПСЖ».

ПСЖ
Манчестер СитиЧемпионат Англии: таблица и календарь
Источник: Reuters

Как сообщает инсайдер и журналист Фабрицио Романо, парижский клуб крайне заинтересован в трансфере игрока. Парижане уже сделали запрос в «Ман Сити».

Сам футболист готов рассмотреть вариант с переходом, если будет получать больше игрового времени. Руководство «Манчестер Сити» заинтересовано в сохранении 24-летнего форварда.

В минувшем сезоне Альварес принял участие в 54 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 19 голами и 13 результативными передачами.

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