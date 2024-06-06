«ПСЖ» хочет подписать молодую звезду «Манчестер Сити»

Как сообщает инсайдер и журналист Фабрицио Романо, парижский клуб крайне заинтересован в трансфере игрока. Парижане уже сделали запрос в «Ман Сити».

Сам футболист готов рассмотреть вариант с переходом, если будет получать больше игрового времени. Руководство «Манчестер Сити» заинтересовано в сохранении 24-летнего форварда.