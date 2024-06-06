«ПСЖ» хочет подписать молодую звезду «Манчестер Сити»
Нападающий «Манчестер Сити» Хулиан Альварес может продолжить карьеру в «ПСЖ».
ПСЖ
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Нападающий «Манчестер Сити» Хулиан Альварес может продолжить карьеру в «ПСЖ».
Как сообщает инсайдер и журналист Фабрицио Романо, парижский клуб крайне заинтересован в трансфере игрока. Парижане уже сделали запрос в «Ман Сити».
Сам футболист готов рассмотреть вариант с переходом, если будет получать больше игрового времени. Руководство «Манчестер Сити» заинтересовано в сохранении 24-летнего форварда.
В минувшем сезоне Альварес принял участие в 54 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 19 голами и 13 результативными передачами.