Эксперт выделил двух российских футболистов в чемпионате Казахстана

«Первым приходит на ум нападающий “Актобе” Идрис Умаев, который сейчас получает гражданство Казахстана. Форвард отличился в нескольких матчах на старте сезона. Возглавлял гонку бомбардиров в какой-то момент, но сейчас в основном выходит на замену. Не знаю, с чем это связано. А ещё отмечу защитника Дмитрия Яшина, который выступает за “Елимай”. Тоже хорошее впечатление производит. Кстати, в ближайшем туре они сыграют друг против друга», — сказал Сабитов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.