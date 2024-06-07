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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
21:52 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» расторгла контракт с греческим защитником

Футбольный клуб «Астана» объявил о расторжении контракта с греческим защитником Яннисом Масурасом по обоюдному согласию сторон, передают Vesti.kz.

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Источник: Соцсети

Отмечается, что Яннис не сумел полностью адаптироваться к казахстанскому футболу, в связи с чем не продемонстрировал свой истинный уровень.

Масурас присоединился к «Астане» зимой, подписав контракт до 31 декабря 2025 года. Во всех турнирах он провел 9 матчей, результативными действиями не отметился.

На родине он выступал за команды «Кифисья», «Лариса», «Паниониос», «Олимпиакос» (Пирей), «Панахаики», за границей играл за польские «Гурник» (Забже), «Медзь» и нидерландскую «Спарту» (Роттердам).

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