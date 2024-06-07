«Астана» расторгла контракт с греческим защитником

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Отмечается, что Яннис не сумел полностью адаптироваться к казахстанскому футболу, в связи с чем не продемонстрировал свой истинный уровень.

Масурас присоединился к «Астане» зимой, подписав контракт до 31 декабря 2025 года. Во всех турнирах он провел 9 матчей, результативными действиями не отметился.