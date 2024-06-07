«Астана» расторгла контракт с греческим защитником
Футбольный клуб «Астана» объявил о расторжении контракта с греческим защитником Яннисом Масурасом по обоюдному согласию сторон, передают Vesti.kz.
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Футбольный клуб «Астана» объявил о расторжении контракта с греческим защитником Яннисом Масурасом по обоюдному согласию сторон, передают Vesti.kz.
Отмечается, что Яннис не сумел полностью адаптироваться к казахстанскому футболу, в связи с чем не продемонстрировал свой истинный уровень.
Масурас присоединился к «Астане» зимой, подписав контракт до 31 декабря 2025 года. Во всех турнирах он провел 9 матчей, результативными действиями не отметился.
На родине он выступал за команды «Кифисья», «Лариса», «Паниониос», «Олимпиакос» (Пирей), «Панахаики», за границей играл за польские «Гурник» (Забже), «Медзь» и нидерландскую «Спарту» (Роттердам).