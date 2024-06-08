Эндрик хочет провести в «Реале» всю свою карьеру | Источник: Чемпионат.com

«Надеюсь, у нас с “Реалом” будет прекрасная история. Мечтаю провести в Мадриде всю карьеру», — приводит слова Эндрика интернет-издание AS.

Летом 2024 года Эндрик перейдёт в мадридский «Реал» за € 45 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2030 года. Эндрик является воспитанником «Палмейраса», прошёл путь от U17 до основной команды.