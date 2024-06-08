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17:14 (мск), источник: Чемпионат.com

Вингер «Арсенала» Мартинелли: Винисиус Жуниор заслуживает «Золотой мяч»

Крайний нападающий лондонского «Арсенала» Габриэл Мартинелли поделился мнением о карьере своего напарника по сборной, форварда мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора.

Реал
АрсеналЧемпионат Испании: таблица и календарь
Источник: AP 2023

«Конечно, большая гордость играть с Винисиусом. Ощущать повседневную жизнь, видеть, какой он особенный и достойный. Я очень рад видеть, как сияет Вини. По моему мнению, он должен выиграть “Золотой мяч”. Делить с ним поле — одно удовольствие», — приводит слова Мартинелли ESPN.

Винисиус Жуниор перешёл в «Реал» из «Фламенго» в июле 2018 года. Сумма трансфера составила € 45 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года. В нынешнем сезоне Винисиус сыграл 39 матчей, забил 24 мяча и отдал 11 результативных передач. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 150 млн.

Нападающий был признан лучшим игроком Лиги чемпионов сезона-2023/2024.

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