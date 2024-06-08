Вингер «Арсенала» Мартинелли: Винисиус Жуниор заслуживает «Золотой мяч»

«Конечно, большая гордость играть с Винисиусом. Ощущать повседневную жизнь, видеть, какой он особенный и достойный. Я очень рад видеть, как сияет Вини. По моему мнению, он должен выиграть “Золотой мяч”. Делить с ним поле — одно удовольствие», — приводит слова Мартинелли ESPN.