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20:56 (мск), источник: Чемпионат.com

Леманн: не уверен, что Артета как тренер подходит «Арсеналу»

Бывший вратарь лондонского «Арсенала» Йенс Леманн поделился мнением о главном тренере «канониров» Микеле Артете.

АрсеналЧемпионат Англии: таблица и календарь
Источник: Reuters

«Артета действительно поднял “Арсенал”, но подходит ли он команде в настоящий момент — я не уверен. Это нужно доказывать. Мы дважды могли выиграть АПЛ: в прошлом сезоне лидировали и за один месяц потеряли чемпионство.

Но приглашая тренера, некоторые иногда не понимают, что личность тренера очень важна. Посмотрите на личность этого тренера: есть ли у него характер победителя или же он просто хороший парень, который выведет вас на определённый уровень, после чего всё закончится?» — приводит слова Леманна The Telegraph.

По итогам прошедшего сезона в АПЛ подопечные Артеты набрали 89 очков и заняли второе место, отстав от «Манчестер Сити» на два очка.

42-летний Артета был назначен на должность главного тренера «Арсенала» зимой 2019 года. За этот период лондонский клуб выиграл Кубок Англии и дважды — Суперкубок Англии. Всего под руководством Артеты «канониры» провели 231 матч во всех турнирах, в которых 140 раз победили, 34 раза сыграли вничью и 57 раз потерпели поражение.

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