Леманн: не уверен, что Артета как тренер подходит «Арсеналу»

«Артета действительно поднял “Арсенал”, но подходит ли он команде в настоящий момент — я не уверен. Это нужно доказывать. Мы дважды могли выиграть АПЛ: в прошлом сезоне лидировали и за один месяц потеряли чемпионство.



Но приглашая тренера, некоторые иногда не понимают, что личность тренера очень важна. Посмотрите на личность этого тренера: есть ли у него характер победителя или же он просто хороший парень, который выведет вас на определённый уровень, после чего всё закончится?» — приводит слова Леманна The Telegraph.