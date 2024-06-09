Раньери: Обменял бы титул с «Лестером» на скудетто с «Ромой»

«Есть ли сожаления? Мне жаль, что я не выиграл скудетто с “Ромой”. Сегодня я могу сказать: я бы с радостью обменял его на титул “Лестера”.



Когда я пришел (в “Лестер”), команда едва спаслась в последний месяц сезона. Я просто сменил расстановку на 4−4−2, поменял крайних защитников, поставил Канте, который был неутомимым мотором и прессинговал, шел в борьбу, оборонялся и, как мне казалось, мог бы одновременно и сделать навес, и замкнуть его головой. Простые вещи», — приводит слова Раньери TuttoMercatoWeb.