Раньери: Обменял бы титул с «Лестером» на скудетто с «Ромой»
Итальянский тренер Клаудио Раньери рассказал, что готов обменять титул с «Лестером» в АПЛ на скудетто с «Ромой».
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Итальянский тренер Клаудио Раньери рассказал, что готов обменять титул с «Лестером» в АПЛ на скудетто с «Ромой».
«Есть ли сожаления? Мне жаль, что я не выиграл скудетто с “Ромой”. Сегодня я могу сказать: я бы с радостью обменял его на титул “Лестера”.
Когда я пришел (в “Лестер”), команда едва спаслась в последний месяц сезона. Я просто сменил расстановку на 4−4−2, поменял крайних защитников, поставил Канте, который был неутомимым мотором и прессинговал, шел в борьбу, оборонялся и, как мне казалось, мог бы одновременно и сделать навес, и замкнуть его головой. Простые вещи», — приводит слова Раньери TuttoMercatoWeb.