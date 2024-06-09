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12:24 (мск), источник: Sport24

Раньери: Обменял бы титул с «Лестером» на скудетто с «Ромой»

Итальянский тренер Клаудио Раньери рассказал, что готов обменять титул с «Лестером» в АПЛ на скудетто с «Ромой».

Лестер
РомаЧемпионат Англии: таблица и календарь
Источник: AFP 2023

«Есть ли сожаления? Мне жаль, что я не выиграл скудетто с “Ромой”. Сегодня я могу сказать: я бы с радостью обменял его на титул “Лестера”.

Когда я пришел (в “Лестер”), команда едва спаслась в последний месяц сезона. Я просто сменил расстановку на 4−4−2, поменял крайних защитников, поставил Канте, который был неутомимым мотором и прессинговал, шел в борьбу, оборонялся и, как мне казалось, мог бы одновременно и сделать навес, и замкнуть его головой. Простые вещи», — приводит слова Раньери TuttoMercatoWeb.

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