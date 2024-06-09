Текущие события
Футбол. Сборные
21:45
Италия
Босния и Герцеговина
Футбол. Сборные
21:45
Черногория
Грузия
Футбол. Сборные
21:45
Словакия
Уэльс
Футбол. Сборные
22:15
Франция
Канада
Футбол. Сборные
03:30
Мексика
Бразилия
Футбол. Сборные
8.06
Испания
Северная Ирландия
Все события
Футбол. Италия. Серия А. Последние результаты
2.06
Аталанта
Фиорентина
26.05
Фрозиноне
Удинезе
26.05
Верона
Интер
26.05
Лацио
Сассуоло
26.05
Эмполи
Рома
26.05
Аталанта
Торино
26.05
Наполи
Лечче
25.05
Милан
Салернитана
Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
12:27 (мск), источник: Sport24

«Наполи» планирует увеличить зарплату Кварацхелии в 3 раза: футболист готов остаться, несмотря на предложение «ПСЖ»

«Наполи» намерен удержать атакующего полузащитника Хвичу Кварацхелию в летнее трансферное окно, несмотря на конкретный интерес «ПСЖ».

Наполи
ПСЖЧемпионат Италии: таблица и календарь
Источник: Reuters

По информации La Gazetta dello Sport, президент клуба Аурелио Де Лаурентис не хочет терять еще одного из лидеров, держа в уме ситуацию с нападающим Виктором Осимхеном, который с большой вероятностью покинет клуб (ранее сообщалось, что «Челси» готов заплатить за нигерийца 90 миллионов евро). Такой же точки зрения придерживается и новый главный тренер неаполитанцев Антонио Конте, который согласен на уход Осимхена, но наставивает, чтобы этот трансфер был единственным крупным на выход этим летом.

«Наполи» планирует сохранить грузина как минимум еще на сезон и уже сделал предложение его агенту Мамуке Джугели предложение о продлении контракта до 2028 года (нынешнее соглашение рассчитано до 2027-го) с повышением зарплаты с 1,5 миллиона до 4 миллионов евро плюс бонусы, а также включение в договор пункта об отступных по примеру Осимхена (у нигерийца они составляют 120 миллионов евро). При этом Кварацхелия просит 5 миллионов и вполне вероятно, что клуб сможет удовлетворить его требования.

Отмечается, что Хвича был готов принять предложение «ПСЖ» — контракт на 5 лет с зарплатой с зарплатой в 7,5 миллиона евро в год, но при этом он, в отличие от Осимхена, никогда не стремился к уходу из Неаполя. Футболист хочет продлить контракт с «адзурри» до начала чемпионата Европы, который стартует 14 июня. Как пишет издание, «ПСЖ» может предпринять последнюю попытку заполучить грузинского игрока, но Де Лаурентис вряд ли изменит свое решение.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также от «Sport24»
Русская чемпионка мира показала, как ищет себе ухажера-миллионера в Испании: «В рабочей позиции. Ловля на живца»
Россиянка, приехавшая в США: «Америка отстает от России лет на 20. Майами — это как в Туле в перестройку»
«Это я в 2004 году». Узнали?
Русская гимнастка жестко опозорилась в такси: «Начало вонять. Таксист чуть не задохнулся. Это был стыд»
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь