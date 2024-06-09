«Наполи» планирует увеличить зарплату Кварацхелии в 3 раза: футболист готов остаться, несмотря на предложение «ПСЖ»

По информации La Gazetta dello Sport, президент клуба Аурелио Де Лаурентис не хочет терять еще одного из лидеров, держа в уме ситуацию с нападающим Виктором Осимхеном, который с большой вероятностью покинет клуб (ранее сообщалось, что «Челси» готов заплатить за нигерийца 90 миллионов евро). Такой же точки зрения придерживается и новый главный тренер неаполитанцев Антонио Конте, который согласен на уход Осимхена, но наставивает, чтобы этот трансфер был единственным крупным на выход этим летом.

«Наполи» планирует сохранить грузина как минимум еще на сезон и уже сделал предложение его агенту Мамуке Джугели предложение о продлении контракта до 2028 года (нынешнее соглашение рассчитано до 2027-го) с повышением зарплаты с 1,5 миллиона до 4 миллионов евро плюс бонусы, а также включение в договор пункта об отступных по примеру Осимхена (у нигерийца они составляют 120 миллионов евро). При этом Кварацхелия просит 5 миллионов и вполне вероятно, что клуб сможет удовлетворить его требования.

Отмечается, что Хвича был готов принять предложение «ПСЖ» — контракт на 5 лет с зарплатой с зарплатой в 7,5 миллиона евро в год, но при этом он, в отличие от Осимхена, никогда не стремился к уходу из Неаполя. Футболист хочет продлить контракт с «адзурри» до начала чемпионата Европы, который стартует 14 июня. Как пишет издание, «ПСЖ» может предпринять последнюю попытку заполучить грузинского игрока, но Де Лаурентис вряд ли изменит свое решение.