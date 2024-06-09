Тухель отказался продолжать переговоры с «Манчестер Юнайтед» | Источник: Reuters

По информации источника, 50-летний специалист отказался от продолжения переговоров с «Манчестер Юнайтед». Ранее сообщалось, что он встретился с совладельцем клуба Джимом Рэтклиффом.

Утверждается, что Тухель решил сделать перерыв в работе и не возглавлять ни один клуб этим летом.

Тухель покинул «Баварию» летом этого года. Под его руководством мюнхенцы впервые за 12 лет не выиграли ни одного трофея за сезон. Команда финишировала на третьем месте в бундеслиге.