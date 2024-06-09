Большие перемены в Италии. Клубы серии А массово увольняют и назначают тренеров | Источник: Спорт-Экспресс

Лето — по определению жаркое время года в солнечной Италии. А лето-2024 становится вдвойне жарким для серии А по части смены главных тренеров.

Не припомню, когда сразу столько клубов меняли своих специалистов. Давайте посмотрим, что известно на данный момент и что ждет серию А в ближайшие дни.

Если брать лидеров, то из пяти клубов, которые сыграют в Лиге чемпионов, своих тренеров сохранили два главных триумфатора — чемпион страны «Интер» и победитель Лиги Европы «Аталанта». По Симоне Индзаги сомнений и не было, а вот Джан Пьеро Гасперини мог оказаться в «Наполи». Но в итоге он решил-таки остаться в Бергамо, где начнет уже девятый свой сезон. Старина Гасп — главный долгожитель в нынешней серии А, рядом с ним никого и близко нет.

Пять сезонов, что очень много для «Милана», отработал Стефано Пиоли. Его со слезами на глазах проводили на «Сан-Сиро» в последнем туре серии А, а вакантное место готовится занять Паулу Фонсека, только что покинувший французский «Лилль». Кандидатуры Хулена Лопетеги и Сержиу Консейсау по весне отпали, и вот на днях должны объявить Фонсеку.

Массимилиано Аллегри, который был со скандалом низложен «Ювентусом», в свой второй заход отработал без двух туров три сезона. Его сменщиком станет Тиагу Мотта, который после двух сезонов покинул «Болонью». В свою очередь, в Болонью отправился из Флоренции Винченцо Итальяно, проигравший за три сезона три финала с «Фиорентиной» — два в Лиге конференций и один в Кубке Италии.

В Лиге Европы Италию представят «Рома» и «Лацио». Даниэле Де Росси, сменивший по ходу сезона Жозе Моуринью, остался на своем посту. А вот Игор Тудор, приходивший вместо Маурицио Сарри, уже покинул Рим, на днях объявят его сменщика. В Лиге конференций серию А вновь будет представлять «Фиорентина», и ее возглавил Раффаэле Палладино, хорошо зарекомендовавший себя в «Монце».

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241079&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Разумеется, самым громким событием стало назначение в провалившийся «Наполи» знаменитого Антонио Конте, который подписал контракт сроком на три года. Из «Торино» ушел Иван Юрич, а на его место прочат Паоло Ваноли, который только что вывел «Венецию» в серию А.

Как мы видим, сразу семь из первых десяти клубов серии А сменили тренеров, но и вторая десятка не обошлась без громких уходов и назначений. Сэр Клаудио Раньери покинул «Кальяри» и заявил, что завершил клубную карьеру. «Монцу» буквально накануне возглавил знаменитый Алессандро Неста, который в прошлом сезоне тренировал в серии В «Реджану». А вот другой чемпион мира-2006, он же «Золотой мяч» того же года Фабио Каннаваро не остался в «Удинезе». Хоть он и сохранил команду в серии А, придя туда за несколько туров до конца сезона, хозяин клуба решил отказаться от услуг Фабио.

Первая декада июня еще не закончилась, а интересных событий на трансферном рынке серии А, как мы видим, уже хватает. То ли еще будет — ведь вслед за тренерами скоро пойдут и трансферы игроков.