«Гвоздь в крышку гроба футбола». В «Баварии» прокомментировали переход Мбаппе в «Реал»

Мбаппе стал игроком «Реала» без выплаты компенсации «ПСЖ», однако мадридский клуб назначил самому игроку 150 млн евро в качестве подписного бонуса и зарплату 15 млн в год.

"Всегда можно стать более жадным к деньгам человеком, но каждый, кто жаден к деньгам, постепенно станет гвоздем в крышку гроба футбола. Если в какой-то момент все деньги уйдут [с рынка], то бизнес будет делать не с чем. Речь идет о сотнях миллионов. Это слишком много, и в какой-то момент возникает ощущение, что все вот-вот лопнет.

В какой-то момент наступит перенасыщение, и появится Саудовская Аравия. Это не вызывает у меня позитива. Ради справедливости должен признать, что таков сейчас рынок. Деньги уходят. Ни один клуб от этого не выигрывает. Футболисты, семьи, агенты — все получают выгоду, но не клубы. Раньше клубы получали выгоду. Деньги оставались в обороте, а сейчас их становится все меньше и меньше", — сказал Эберль Sueddeutsche Zeitung.