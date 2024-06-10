Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о возможном возвращении в «Барселону»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что не станет вновь тренировать «Барселону».
Барселона
Манчестер Сити
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что не станет вновь тренировать «Барселону».
«Закрыта ли дверь для моего возвращения в “Барселону”? Всё так, дверь туда закрыта», — приводит слова Гвардиолы журналист Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter).
Напомним, Хосеп Гвардиола возглавлял «Барселону» с 2008 по 2012 год. Под его руководством каталонцы стали трёхкратными чемпионами Испании и дважды победили в Лиге чемпионов.
Главным тренером «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола стал летом 2016 года после ухода из мюнхенской «Баварии». За восемь лет в английском клубе Гвардиола выиграл с командой 16 трофеев, из которых 13 — внутри Англии. Контракт между сторонами рассчитан до лета 2025 года.