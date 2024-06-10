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18:18 (мск), источник: Чемпионат.com

Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о возможном возвращении в «Барселону»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что не станет вновь тренировать «Барселону».

Барселона
Манчестер Сити

«Закрыта ли дверь для моего возвращения в “Барселону”? Всё так, дверь туда закрыта», — приводит слова Гвардиолы журналист Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, Хосеп Гвардиола возглавлял «Барселону» с 2008 по 2012 год. Под его руководством каталонцы стали трёхкратными чемпионами Испании и дважды победили в Лиге чемпионов.

Главным тренером «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола стал летом 2016 года после ухода из мюнхенской «Баварии». За восемь лет в английском клубе Гвардиола выиграл с командой 16 трофеев, из которых 13 — внутри Англии. Контракт между сторонами рассчитан до лета 2025 года.

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