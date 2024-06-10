Клуб КПЛ решил судьбу главного тренера

«Милич Чурчич покидает “Тобол”! Стороны пришли к соглашению о расторжении отношений по обоюдному согласию. Отметим, что он вместе желто-зелеными выиграл Кубок Казахстана и стал обладателем Суперкубка Казахстана», — гласит сообщение пресс-службы «Тобола».

43-летний сербский специалист возглавлял казахстанский клуб с января 2023 года. За это время «Тобол» стал победителем Кубка и Суперкубка страны. На данный момент «Тобол» после десяти туров занимает восьмое место в КПЛ.