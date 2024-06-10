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18:27 (мск), источник: Vesti.kz

Клуб КПЛ решил судьбу главного тренера

Футбольный клуб «Тобол» объявил об уходе главного тренера Милича Чурчича, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу костанайского клуба.

Тобол КсЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
Источник: ФК "Тобол"

«Милич Чурчич покидает “Тобол”! Стороны пришли к соглашению о расторжении отношений по обоюдному согласию. Отметим, что он вместе желто-зелеными выиграл Кубок Казахстана и стал обладателем Суперкубка Казахстана», — гласит сообщение пресс-службы «Тобола».

43-летний сербский специалист возглавлял казахстанский клуб с января 2023 года. За это время «Тобол» стал победителем Кубка и Суперкубка страны. На данный момент «Тобол» после десяти туров занимает восьмое место в КПЛ.

Исполняющим обязанности главного тренера «Тобола» будет легенда костанайского клуба Нурбол Жумаскалиев.

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