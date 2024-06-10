Текущие события
Футбол. Сборные
1-й тайм
Чехия
Северная Македония
Футбол. Сборные
21:45
Нидерланды
Исландия
Футбол. Сборные
21:45
Польша
Турция
Футбол. Сборные
9.06
Словакия
Уэльс
Футбол. Сборные
9.06
Черногория
Грузия
Футбол. Сборные
9.06
Франция
Канада
Все события
Футбол. Испания. Примера. Последние результаты
26.05
Севилья
Барселона
26.05
Сельта
Валенсия
26.05
Лас-Пальмас
Алавес
26.05
Хетафе
Мальорка
25.05
Реал
Бетис
25.05
Райо Вальекано
Атлетик
25.05
Альмерия
Кадис
25.05
Реал Сосьедад
Атлетико
Футбол. Испания. Примера. Все результаты
18:44 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Винисиус после скандала в Испании назвал себя палачом расистов

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Футболист мадридского «Реала» Винисиус Жуниор, комментируя тюремный срок для трех болельщиков «Валенсии», оскорблявших его на матче, заявил, что расисты должны «бояться, стыдиться и прятаться в тени».

РеалЧемпионат Испании: таблица и календарь
Источник: Пресс-служба "Реал Мадрид"

В понедельник три человека в Испании были приговорены к восьми месяцам тюремного заключения за расистские оскорбления в адрес Винисиуса Жуниора во время матча национального чемпионата против «Валенсии». Это первый подобный приговор за расистские оскорбления в Испании.

«Многие просили меня не обращать на это внимание, другие говорили, что моя борьба была напрасной, что я должен просто играть в футбол. Но, как я всегда говорил, я не жертва расизма. Я палач расистов. Это первый такой приговор в истории Испании. И он не для меня, он для всех чернокожих. Пусть другие расисты боятся, стыдятся и прячутся в тени. В противном случае я буду здесь, чтобы собирать дань. Спасибо Ла Лиге и мадридскому “Реалу” за то, что помогли добиться этого исторического приговора. Впереди еще много интересного», — написал футболист в соцсети X.

Огонь в Лондоне. Финал Лиги чемпионов «Боруссия» — «Реал»
24
фотографии
24
фотографии
24
фотографии
Читайте также от «Спорт РИА Новости»
'Валиеву травили, она дралась и молчала': мощное интервью тренера чемпионок
Русская чудо-девочка разрывает 'Ролан Гаррос': Андреева уже на Олимпиаде
Почему спортсменов принято считать тупыми
“Ждала, что все закончится”: трагическая история любви Анастасии Заворотнюк
Возрастное ограничение 18+
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь