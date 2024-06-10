Винисиус после скандала в Испании назвал себя палачом расистов

«Многие просили меня не обращать на это внимание, другие говорили, что моя борьба была напрасной, что я должен просто играть в футбол. Но, как я всегда говорил, я не жертва расизма. Я палач расистов. Это первый такой приговор в истории Испании. И он не для меня, он для всех чернокожих. Пусть другие расисты боятся, стыдятся и прячутся в тени. В противном случае я буду здесь, чтобы собирать дань. Спасибо Ла Лиге и мадридскому “Реалу” за то, что помогли добиться этого исторического приговора. Впереди еще много интересного», — написал футболист в соцсети X.