«Аль-Ахли» готов выкупить звезду «Наполи» за 120 миллионов евро, пишут СМИ

Такая сумма прописана в контракте 25-летнего футболиста в качестве отступных. По информации СМИ, Осимхен желает сначала рассмотреть варианты с европейскими клубами.

Осимхен выступает за «Наполи» с 2020 года. В сезоне-2022/23 он помог неаполитанскому клубу впервые за 33 года выиграть чемпионат Италии и стал лучшим бомбардиром Серии А (26 голов). В декабре 2023 года он был признан лучшим футболистом Серии А. В минувшем сезоне Осимхен провел 32 матча за «Наполи» в различных турнирах и забил 17 мячей.