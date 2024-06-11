«Аль-Ахли» готов выкупить звезду «Наполи» за 120 миллионов евро, пишут СМИ

Такая сумма прописана в контракте 25-летнего футболиста в качестве отступных. По информации СМИ, Осимхен желает сначала рассмотреть варианты с европейскими клубами.
Осимхен выступает за «Наполи» с 2020 года. В сезоне-2022/23 он помог неаполитанскому клубу впервые за 33 года выиграть чемпионат Италии и стал лучшим бомбардиром Серии А (26 голов). В декабре 2023 года он был признан лучшим футболистом Серии А. В минувшем сезоне Осимхен провел 32 матча за «Наполи» в различных турнирах и забил 17 мячей.
За «Аль-Ахли» уже выступают такие футболисты, как победитель Лиги чемпионов в составе «Челси» сенегалец Эдуар Менди, победитель Лиги чемпионов, чемпионата Англии в составе «Ливерпуля» и Кубка Америки со сборной Бразилии Роберто Фирмино, обладатель требла в сезоне-2022/23 в составе «Манчестер Сити» Рияд Марез из Алжира, а также экс-игрок «Милана» и «Барселоны» ивуариец Франк Кесси.