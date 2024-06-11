Текущие события
Футбол. Сборные
17:00
Азербайджан
Казахстан
Футбол. Сборные
18:00
Молдавия
Украина
Футбол. Сборные
19:00
Беларусь
Израиль
Футбол. Сборные
19:00
Греция
Мальта
Футбол. Сборные
19:00
Сан-Марино
Кипр
Футбол. Сборные
21:45
Северная Ирландия
Андорра
Футбол. Сборные
21:45
Португалия
Ирландия
Все события
Футбол. Италия. Серия А. Последние результаты
2.06
Аталанта
Фиорентина
26.05
Фрозиноне
Удинезе
26.05
Верона
Интер
26.05
Лацио
Сассуоло
26.05
Эмполи
Рома
26.05
Аталанта
Торино
26.05
Наполи
Лечче
25.05
Милан
Салернитана
Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
11:57 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Аль-Ахли» готов выкупить звезду «Наполи» за 120 миллионов евро, пишут СМИ

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Саудовский футбольный клуб «Аль-Ахли» готов заплатить итальянскому «Наполи» 120 миллионов евро за нигерийского нападающего Виктора Осимхена, сообщает Il Mattino.

НаполиЧемпионат Италии: таблица и календарь
Источник: Reuters

Такая сумма прописана в контракте 25-летнего футболиста в качестве отступных. По информации СМИ, Осимхен желает сначала рассмотреть варианты с европейскими клубами.

Осимхен выступает за «Наполи» с 2020 года. В сезоне-2022/23 он помог неаполитанскому клубу впервые за 33 года выиграть чемпионат Италии и стал лучшим бомбардиром Серии А (26 голов). В декабре 2023 года он был признан лучшим футболистом Серии А. В минувшем сезоне Осимхен провел 32 матча за «Наполи» в различных турнирах и забил 17 мячей.

За «Аль-Ахли» уже выступают такие футболисты, как победитель Лиги чемпионов в составе «Челси» сенегалец Эдуар Менди, победитель Лиги чемпионов, чемпионата Англии в составе «Ливерпуля» и Кубка Америки со сборной Бразилии Роберто Фирмино, обладатель требла в сезоне-2022/23 в составе «Манчестер Сити» Рияд Марез из Алжира, а также экс-игрок «Милана» и «Барселоны» ивуариец Франк Кесси.

Читайте также от «Спорт РИА Новости»
'Валиеву травили, она дралась и молчала': мощное интервью тренера чемпионок
Русская чудо-девочка разрывает 'Ролан Гаррос': Андреева уже на Олимпиаде
Почему спортсменов принято считать тупыми
“Ждала, что все закончится”: трагическая история любви Анастасии Заворотнюк
Возрастное ограничение 18+
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь