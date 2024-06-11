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11 июня, источник: Sport24

Бывший защитник «ПСЖ» и «Ливерпуля» Мамаду Сако стал игроком грузинского «Торпедо» из Кутаиси

Защитник Мамаду Сако продолжит карьеру в Грузии.

ПСЖ
Ливерпуль
Торпедо Кт

Как сообщает пресс-служба «Торпедо» из Кутаиси, экс-игрок «ПСЖ» и «Ливерпуля» теперь будет выступать за грузинский клуб.

Также Мамаду будет заниматься развитием академии «Торпедо», выступая наставником молодых игроков.

34-летний Сако находился в статусе свободного агента с ноября 2023 года, когда покинул «Монпелье» из-за драки с главным тренером команды.

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