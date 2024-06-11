Бывший защитник «ПСЖ» и «Ливерпуля» Мамаду Сако стал игроком грузинского «Торпедо» из Кутаиси
Защитник Мамаду Сако продолжит карьеру в Грузии.
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Торпедо Кт
Защитник Мамаду Сако продолжит карьеру в Грузии.
Как сообщает пресс-служба «Торпедо» из Кутаиси, экс-игрок «ПСЖ» и «Ливерпуля» теперь будет выступать за грузинский клуб.
Также Мамаду будет заниматься развитием академии «Торпедо», выступая наставником молодых игроков.
34-летний Сако находился в статусе свободного агента с ноября 2023 года, когда покинул «Монпелье» из-за драки с главным тренером команды.