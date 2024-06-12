Вагнеру Лаву — 40! И он забивает в лиге, которая не слабее РПЛ

Одному из самых ярких и любимых российскими болельщиками легионеров в истории РПЛ Вагнеру Лаву исполнилось 40 лет. Экс-игрок ЦСКА по-прежнему не завершил карьеру, более того, выступает на достаточно высоком уровне. В июне нападающий забил в чемпионате Бразилии.

Юбилей Вагнер Лав встретил в качестве игрока «Атлетико Гояниенсе», который по итогам сезона-2023 поднялся в Серию А. В прошлом сезоне команда из города Гояния заняла четвёртое место в Серии В, а в элиту попадал как раз квартет лучших. «Атлетико Гояниенсе», прямо скажем, не самый титулованный клуб. В высшем дивизионе проводит только 14-й сезон, а все его трофеи — это победы в чемпионате штата Гояс. Естественно, после трудного повышения в классе поставлена простая задача удержаться в Серии А, но после семи туров чемпионата Бразилии сезона-2024 «Атлетико Гояниенсе» находится в зоне вылета на 18-м месте (из 20 клубов).

Вагнер Лав не выходил с командой в элиту. Прошлый сезон нападающий также провёл в Серии В, но выступал за «Спорт Ресифи», который финишировал только на седьмом месте, несмотря на то что всего на очко отстал от «Атлетико Гояниенсе». Вагнер Лав показал приличную результативность для «старичка» — забил 11 голов в 33 матчах. В списке лучших бомбардиров второго дивизиона попал в топ-3. Кроме того, ещё пару мячей положил в Кубке Бразилии.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241402&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В результате «Атлетико Гояниенсе» рискнул подписать почти что 40-летнего игрока перед стартом в Серии А. Контракт заключили на один сезон. Вагнер Лав получил в новом клубе престижную «девятку» и сказал о своих карьерных планах:

«Я счастлив, что до сих пор могу играть на высоком уровне. Очень хорошо готовлюсь, чтобы выдерживать темп на протяжении всего сезона. И здорово, что это у меня получается без больших усилий. У меня не было большого количества травм, я чувствую себя очень хорошо в физическом плане и хочу пользоваться этим. Может, поиграю ещё три-четыре года».

В ходе подготовки к сезону-2024 «Атлетико Гояниенсе» по традиции играл в чемпионате штата Гояс. Вагнер Лав быстро нашёл себя в новой команде, выглядел очень неплохо: в 16 матчах забил шесть мячей и сделал две голевые передачи. Помог команде выиграть Лигу Гояно. Но возраст всё-таки не обманешь, да и молодые конкуренты подпирают. В плей-офф Вагнер Лав, как правило, выходил на замену.

В первых пяти турах нового чемпионата Бразилии тренер Жаир Вентура тоже мало задействовал экс-армейца. Вагнер Лав дважды вышел на замену и три раза провёл все 90 минут на скамейке. Тем не менее в июне после пятиматчевой безвыигрышной серии ситуация для нападающего поменялась. В игре с «Виторией» (2:0) он впервые попал в основу и забил победный гол на 42-й минуте, отклеившись от защитника на угловом и переправив мяч в касание из пределов вратарской. Вагнер Лав провёл на поле полтора тайма и ушёл с поля героем.

В следующем туре Вагнер Лав снова был включён в стартовый состав, однако на сей раз его заменили в перерыве. «Атлетико Гояниенсе» уступил на выезде «Жувентуде» (0:1). На сегодняшний день за 152 сыгранные в чемпионате Бразилии минуты у 40-летнего нападающего два удара (оба в створ), одна передача под удар, шесть точных пасов на чужой трети, пять выигранных единоборств и три заработанных на себе фола.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241540&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

На днях Вагнер Лав дал интервью Globoesporte, в котором поделился планами после завершения карьеры. Оказывается, его будущее не связано с футболом. Бразилец рассказал о другом своём увлечении:

«Я хотел бы заняться чем-то совершенно другим. Дома я шучу со своими, что пойду на кулинарные курсы. Потому что мне нравится что-то делать на кухне, я люблю готовить на гриле. Это то, что привлекает моё внимание. Мне нравится что-то делать с мясом, а время от времени готовлю ризотто, блюда из макарон. Если я ухожу из футбола, то дальше иду по другому пути».

Но пока болельщики в Бразилии всё ещё могут видеть, как Вагнер Лав забивает голы. Теперь в свои 40 лет нападающий «Атлетико Гояниенсе» — четвёртый в списке самых возрастных игроков Серии А. Придётся задержаться в футболе, чтобы стать рекордсменом лиги.