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03:45 (мск), источник: Чемпионат.com

Источник: Курбан Бердыев возглавит азербайджанский «Туран»

Бывший тренер «Рубина» и «Ростова» Курбан Бердыев возглавит азербайджанский футбольный клуб «Туран». Об этом информирует Matc.az.

Туран
Источник: Курбан Бердыев возглавит азербайджанский «Туран Товуз» | Источник: Чемпионат.com

По сообщению источника, Бердыев на следующей неделе должен приехать в Баку для того, чтобы подписать официальный контракт с «Тураном».

Ранее руководство азербайджанского клуба рассталось с главным тренером Айханом Аббасовым. При нём сезон-2023/2024 чемпионата страны «Туран» завершил на шестом месте, набрав после 36 матчей 48 очков.

71-летний Курбан Бердыев известен работой в «Рубине» с 2001 по 2013 год и с 2017 по 2019 год, а также в «Ростове» с 2014 по 2016 год. Под его руководством «Рубин» дважды выигрывал чемпионат России, завоевал Кубок страны и два национальных Суперкубка, а «Ростов» становился серебряным призёром страны. Последним местом работы Бердыева было махачкалинское «Динамо», которое он покинул в начале текущего года, став затем советником президента дагестанского клуба.

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