Самый богатый человек Египта планирует подать в суд на АПЛ

В интервью Financial Times он раскритиковал новые правила PSR (правила прибыли и устойчивого развития), которые, по его мнению, блокируют прогресс его клуба.

«Некоторые правила на самом деле привели к укреплению статус-кво, а не к созданию восходящей мобильности и текучести в спорте. Правила не имеют смысла и вредны для футбола. Управление спортивной командой стало больше похоже на работу казначея или счетчика бобов, а не на поиск того, что нужно вашей команде», — сказал Савирис.

Ранее стало известно, что «Манчестер Сити» уже подал в суд на Премьер-лигу, пытаясь добиться отмены правила о сделках ассоциированных сторон, которое касается оценки коммерческих и спонсорских сделок клубов и компаний с одинаковыми владельцами.

Отметим, что голосование за новые правила среди клубов состоялось в начале апреля. На нем представители АПЛ единогласно проголосовали за реформы, которые в итоге и приняла лига.

Но на сегодняшний день уже известно об иске «Манчестер Сити» против новых правил, а также поддержке этого иска со стороны «Челси», «Астон Виллы» и «Ньюкасла».