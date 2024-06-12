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11:28 (мск), источник: Sport24

Источник: Миранчук — главная трансферная цель «Кальяри»

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук может продолжить карьеру в «Кальяри», сообщает Sportitalia.

Аталанта
КальяриЧемпионат Италии: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что россиянин является первым в списке трансферных целей клуба.

В текущем сезоне Серии А Миранчук провел 27 матчей, забил 3 гола и отдал 5 результативных передач.

Помимо усиления состава, «Кальяри» также ищет нового главного тренера, так как после окончания сезона команду покинул Клаудио Раньери.

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