Источник: Миранчук — главная трансферная цель «Кальяри»
Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук может продолжить карьеру в «Кальяри», сообщает Sportitalia.
Аталанта
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Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук может продолжить карьеру в «Кальяри», сообщает Sportitalia.
Отмечается, что россиянин является первым в списке трансферных целей клуба.
В текущем сезоне Серии А Миранчук провел 27 матчей, забил 3 гола и отдал 5 результативных передач.
Помимо усиления состава, «Кальяри» также ищет нового главного тренера, так как после окончания сезона команду покинул Клаудио Раньери.