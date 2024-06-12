Клуб Роналду предложил звезде «Реала» контракт на 100 миллионов
Саудовский «Аль-Наср» хочет подписать ведущего защитника мадридского «Реала» и сборной Германии Антонио Рюдигера, передают Vesti.kz.
РеалЧемпионат Испании: таблица и календарь
Саудовский «Аль-Наср» хочет подписать ведущего защитника мадридского «Реала» и сборной Германии Антонио Рюдигера, передают Vesti.kz.
По информации El Chiringuito, саудовский клуб готов предложить футболисту контракт на 100 миллионов евро за четыре сезона.
За «Аль-Наср» выступает бывший игрок «сливочных» Криштиану Роналду.
31-летний Рюдигер выступает за «Реал» с 2022 года. Его соглашение с мадридцами рассчитано до 30 июня 2026-го.
В карьере Антонио также были «Челси», «Рома» и «Штутгарт». Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 25 миллионов евро.
В минувшем сезоне Ла Лиги он провел 33 матча и забил 1 гол.