Трансфер Зайнутдинова в «Зенит» вызвал скандал в Турции

Ранее Динч опубликовал возможные детали трансферов, отметив, что «Бешикташ» формально готовится уступить «Зениту» Зайнутдинова за 25 миллионов евро, а португальца — за пять миллионов. Якобы целью этого является то, что предыдущему клубу Жедсона «Бенфике» полагается 50 процентов от суммы перепродажи футболиста в меньшем размере. Таким образом, большую часть фактической сумму за трансфер Фернандеша получил бы сам турецкий клуб.

Президент «Бешикташа» Хасан Арат после публикаций журналиста дал поручение сотрудникам клуба подготовить исковое заявление в отношении Динча за клевету.

Transfermarkt оценивает казахстанца в пять миллионов, а португальца в 15. Ранее сообщалось, что «Зенит» договорился с «Бешикташем» о трансфере Зайнутдинова. Сумма сделки оценивается в 4,5 миллиона евро.

В России Зайнутдинов выступал за московский ЦСКА и «Ростов». Добавим, что цвета «Зенита» защищает другой игрок сборной Казахстана — Нуралы Алип.

Напомним, Зайнутдинов перешел в «Бешикташ» из московского ЦСКА летом 2023 года. Трансфер обошелся стамбульскому клубу в 4,5 миллиона евро.