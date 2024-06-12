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18:32 (мск), источник: Vesti.kz

Трансфер Зайнутдинова в «Зенит» вызвал скандал в Турции

Боссы стамбульского «Бешикташа» намерены подать исковое заявление на турецкого журналиста Гекхана Динча за разглашение вероятных деталей трансферных переговоров с «Зенитом» по трансферам в санкт-петербургский клуб полузащитников Бахтиера Зайнудтинова и Жедсона Фернандеша, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Serencebey.

Зенит
БешикташПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: ФК "Бешикташ"

Ранее Динч опубликовал возможные детали трансферов, отметив, что «Бешикташ» формально готовится уступить «Зениту» Зайнутдинова за 25 миллионов евро, а португальца — за пять миллионов. Якобы целью этого является то, что предыдущему клубу Жедсона «Бенфике» полагается 50 процентов от суммы перепродажи футболиста в меньшем размере. Таким образом, большую часть фактической сумму за трансфер Фернандеша получил бы сам турецкий клуб.

Президент «Бешикташа» Хасан Арат после публикаций журналиста дал поручение сотрудникам клуба подготовить исковое заявление в отношении Динча за клевету.

Transfermarkt оценивает казахстанца в пять миллионов, а португальца в 15. Ранее сообщалось, что «Зенит» договорился с «Бешикташем» о трансфере Зайнутдинова. Сумма сделки оценивается в 4,5 миллиона евро.

В России Зайнутдинов выступал за московский ЦСКА и «Ростов». Добавим, что цвета «Зенита» защищает другой игрок сборной Казахстана — Нуралы Алип.

Напомним, Зайнутдинов перешел в «Бешикташ» из московского ЦСКА летом 2023 года. Трансфер обошелся стамбульскому клубу в 4,5 миллиона евро.

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