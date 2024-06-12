Тьяго Мотта возглавил футбольный клуб «Ювентус»

Контракт рассчитан до 30 июня 2027 года. На этом посту Мотта сменил итальянца Массимилиано Аллегри, который был отправлен в отставку 17 мая. Позднее клуб и специалист договорились о расторжении контракта.

«Я очень рад начать новый этап во главе такого великого клуба, как “Ювентус”, — сказал Мотта. — Я благодарю владельцев и руководство клуба. Заверяю, что буду стремиться защищать цвета “Ювентуса” на высоком уровне и делать болельщиков счастливыми».

Мотте 41 год, он родился в Бразилии в семье, имеющей итальянские корни. Последние два сезона специалист тренировал итальянскую «Болонью». По итогам сезона-2023/24 команда гарантировала себе участие в Лиге чемпионов, в главном клубном турнире Европы клуб сыграет впервые с 1964 года. По ходу тренерской карьеры Мотта работал в итальянских «Дженоа» и «Специи», а также в юношеской команде французского «Пари Сен-Жермен» (игроки не старше 19 лет).

В период игровой карьеры Мотта выступал за испанскую «Барселону», итальянский «Интер» и ПСЖ. Вместе с парижским клубом он пять раз выиграл чемпионат Франции и суперкубок страны, по четыре раза — Кубок Франции и Кубок французской лиги, в составе «Интера» по разу победил в Лиге чемпионов, клубном чемпионате мира, чемпионате и Суперкубке Италии, дважды одержал победу в кубке страны. Мотта помог «Барселоне» дважды победить в чемпионате Испании, по разу — в Лиге чемпионов и Суперкубке Испании.

За сборную Италии Мотта сыграл 30 матчей, забил 1 мяч и отдал 1 голевую передачу. Вместе с национальной командой стал серебряным призером чемпионата Европы 2012 года. Также он участвовал в чемпионате мира в 2014 году и чемпионате Европы 2016 года.