Легендарный защитник сборной Италии Алессандро Неста возглавил «Монцу» в Серии А
«Монца» объявила о назначении Алессандро Несты на пост главного тренера команды.
Монца
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«Монца» объявила о назначении Алессандро Несты на пост главного тренера команды.
48-летний специалист сменит на этом посту Раффаэле Палладино, который возглавил «Фиорентину».
Ранее Неста работал в «Реджане» и занял с клубом 11-е место в Серии Б. «Монца» в сезоне-2023/24 стала 12-й в Серии А.
Неста — чемпион мира 2006 года, трехкратный чемпион Италии с «Лацио» и «Миланом», двукратный победитель Лиги чемпионов.