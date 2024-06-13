Легендарный защитник сборной Италии Алессандро Неста возглавил «Монцу» в Серии А | Источник: Getty Images

48-летний специалист сменит на этом посту Раффаэле Палладино, который возглавил «Фиорентину».

Ранее Неста работал в «Реджане» и занял с клубом 11-е место в Серии Б. «Монца» в сезоне-2023/24 стала 12-й в Серии А.