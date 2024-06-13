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Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
01:20 (мск), источник: Sport24

Легендарный защитник сборной Италии Алессандро Неста возглавил «Монцу» в Серии А

«Монца» объявила о назначении Алессандро Несты на пост главного тренера команды.

Монца
ИталияЧемпионат Италии: таблица и календарь
Легендарный защитник сборной Италии Алессандро Неста возглавил «Монцу» в Серии А | Источник: Getty Images

48-летний специалист сменит на этом посту Раффаэле Палладино, который возглавил «Фиорентину».

Ранее Неста работал в «Реджане» и занял с клубом 11-е место в Серии Б. «Монца» в сезоне-2023/24 стала 12-й в Серии А.

Неста — чемпион мира 2006 года, трехкратный чемпион Италии с «Лацио» и «Миланом», двукратный победитель Лиги чемпионов.

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