Моуринью рассказал, кто является лучшим игроком поколения

Специалист прямо не назвал имя, но намекнул, что им является аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси.

«Какого игрока я никогда не подписывал, но хотел? В моём поколении я бы назвал “маленького парня”. Маленький парень не поддавался дрессировке, но я должен сказать, что в нашем поколении он был лучшим», — приводит слова Моуринью Eurosport.