Моуринью рассказал, кто является лучшим игроком поколения
Новый главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью рассказал, кто является лучшим игроком поколения.
Новый главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью рассказал, кто является лучшим игроком поколения.
Специалист прямо не назвал имя, но намекнул, что им является аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси.
«Какого игрока я никогда не подписывал, но хотел? В моём поколении я бы назвал “маленького парня”. Маленький парень не поддавался дрессировке, но я должен сказать, что в нашем поколении он был лучшим», — приводит слова Моуринью Eurosport.
Напомним, Месси выступает за «Интер Майами» с 2023 года. Контрактное соглашение аргентинского форварда с клубом рассчитано до 2025 года. Ранее аргентинский форвард также выступал за французский «ПСЖ» и каталонскую «Барселону».