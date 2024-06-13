Казахстанский футбольный клуб лишился лицензии. Известна причина

Отметим, что QFL неоднократно обращался к руководству «Кырана» по поводу прояснения сложившейся неблагоприятной ситуации в клубе и необходимости соблюдения Регламента первой лиги. Для Лиги всегда важна спортивная целостность соревнования и сохранение конкурентоспособности футбольных клубов. Поэтому, отзыв лицензии у ФК «Кыран» и снятие с турнира является вынужденной мерой. «Кыран» в этом сезоне принял участие в предварительном этапе Кубка Казахстана и 10-ти турах первой лиги. Вместе с этим, команде по причине неявки на матчи первой лиги дважды были присуждены технические поражения. Клуб не явился 11 апреля 2024 года на матч 2-го тура против ФК «Экибастуз», 2 мая 2024 года на игру 5-го тура против ФК SD Family и 6 июня 2024 года на матч 10-го тура против ФК «Алтай». Также, 17 мая 2024 года на игру против команды «Кайрат-Жастар» было заявлено только 11 игроков без возможности осуществления замен. Кроме того, на клуб наложен запрет на регистрацию игроков, имеются финансовые затруднения.