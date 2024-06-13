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12:34 (мск), источник: Sport24

Модрич согласился вдвое сократить зарплату ради нового контракта с «Реалом»

Полузащитник «Реала» Лука Модрич согласился на понижение в зарплате ради нового контракта со сливочными, утверждает AS.

РеалЧемпионат Испании: таблица и календарь
Источник: AP 2023

Отмечается, что зарплата Модрича теперь будет составлять 5 миллионов евро.

Ранее стало известно, что хорват останется в «Реале» еще на 1 сезон.

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