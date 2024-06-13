Модрич согласился вдвое сократить зарплату ради нового контракта с «Реалом»
Полузащитник «Реала» Лука Модрич согласился на понижение в зарплате ради нового контракта со сливочными, утверждает AS.
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Полузащитник «Реала» Лука Модрич согласился на понижение в зарплате ради нового контракта со сливочными, утверждает AS.
Отмечается, что зарплата Модрича теперь будет составлять 5 миллионов евро.
Ранее стало известно, что хорват останется в «Реале» еще на 1 сезон.