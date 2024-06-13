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19:08 (мск), источник: Чемпионат.com

Защитник «Штутгарта» Хироки Ито стал игроком «Баварии»

25-летний защитник «Штутгарта» Хироки Ито стал игроком «Баварии», сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте.

Штутгарт
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Защитник «Штутгарта» Хироки Ито стал игроком «Баварии» | Источник: Чемпионат.com

Игрок сборной Японии пописал контракт с мюнхенским клубом до 2028 года. Ранее сообщалось, что игрок сборной Японии будет стоить клубу € 30 млн, в футболисте был заинтересован лично новый тренер «Баварии» Венсан Компани.

В текущем сезоне футболист сыграл 29 матчей за клуб во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

Компани возглавит «Баварию» с 1 июля 2024 года. Контракт 38-летнего специалиста рассчитан до лета 2028 года. Заработная плата нового главного тренера в клубе составит € 7−9 млн в год с учётом потенциальных надбавок.

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