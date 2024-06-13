Защитник «Штутгарта» Хироки Ито стал игроком «Баварии» | Источник: Чемпионат.com

Игрок сборной Японии пописал контракт с мюнхенским клубом до 2028 года. Ранее сообщалось, что игрок сборной Японии будет стоить клубу € 30 млн, в футболисте был заинтересован лично новый тренер «Баварии» Венсан Компани.

В текущем сезоне футболист сыграл 29 матчей за клуб во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.