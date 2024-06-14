«Байер» подписал контракт с капитаном «Жироны»

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Победитель чемпионата Германии по футболу леверкузенский «Байер» объявил на своем официальном сайте о переходе полузащитника и капитана испанской «Жироны» Алеиша Гарсии.

Контракт испанца будет рассчитан до 30 июня 2029 года.

«Алеиш Гарсия — футболист с выдающимися стратегическими способностями, его передачи невероятно точны, он прекрасно читает игру. Лидерские качества Алеша будут очень ценны для нас в ближайшие годы. Мы счастливы, что сумели подписать его, он сыграет важную роль в достижении наших амбициозных целей», — заявил спортивный директор «Байера» Симон Рольфес.