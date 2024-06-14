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Кайрат
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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
14:00 (мск), источник: Vesti.kz

Реванш в Семее и месть «Ордабасы». Пять главных интриг 11-го тура КПЛ

В субботу и воскресенье, 15—16 июня, пройдет 11-й тур казахстанской премьер-лиги (КПЛ). Со стартом Евро-2024 все внимание футбольных болельщиков переключится именно на него, но и в КПЛ будет много интересного. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о предстоящих матчах чемпионата.

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Источник: ФК "Актобе"

Шесть матчей с участием 12 клубов пройдут в эти выходные. Три встречи запланированы на субботу, еще три — на воскресенье. Единственной командой, которая пропустит тур, является «Кызыл-Жар». Все остальные готовы к бою. Тур будет открыт в 18:00, в субботу, 15 июня. «Шахтер» у себя дома сыграет с «Атырау».

Традиционно, перед началом очередного тура, мы выделили пять главных интриг. В чем же они заключаются?

«Тобол» — «Кайрат»: что придумает Жумаскалиев для Кержакова?

В субботу, в 20:00, в Костанае пройдет потенциально крутое противостояние между «Тоболом» и «Кайратом». Хозяева занимают восьмое место в таблице, а «Кайрат» идет вторым, отставая от лидеров лишь по разнице голов (имея на один сыгранный матч больше).

«Тобол» после многообещающего старта сезона проиграл три матча подряд в КПЛ. В клубе решили расстаться с сербским тренером Миличем Чурчичем, который выиграл с командой два трофея. Сейчас свою родную команду к матчу готовит местная легенда Нурбол Жумаскалиев.

Против экс-нападающего сборной Казахстана в тренерской дуэли сойдется экс-форвард сборной России Александр Кержаков. Для него это вторая игра у руля «Кайрата» после победы над «Шахтером» (4:2). «Тоболу» нужно срочно прерывать неудачную серию. Что же для этого придумал Жумаскалиев? И будет ли к этому готов Кержаков? Увидим уже завтра.

В прямом эфире матч покажут телеканалы Q Football и Q Arena. Также трансляция будет на официальном сайте QFL.

«Кайсар» — «Туран»: смогут ли гости остановить лучшую серию волков за пять лет?

В это же время в Кызылорде состоится матч между двумя командами из нижней половины турнирной таблицы. Чем интересна встреча между «Кайсаром» и «Тураном», спросите вы. Но здесь нужно учитывать один важный факт.

Дело в том, что у волков серия из шести матчей без поражений в КПЛ. Она началась с 20 апреля, и за этот период кызылординцы одержали три победы и столько же раз сыграли вничью.

Такой крутой серии в чемпионате у «Кайсара» не было с 2019 года. Тогда с конца марта до второй половины мая команда не проигрывала девять игр кряду, одержав семь побед и дважды сыграв вничью. С тех пор у кызылординцев не было похожих серий, а нынешняя, состоящая из шести встреч, является рекордом за пять лет.

Получится ли у «Турана» нанести «Кайсару» первое поражение за долгое время? Узнаем завтра вечером. Встречу покажут на телеканале Q League и официальном сайте QFL.

«Жетысу» — «Женис»: был ли перерыв полезным для аутсайдеров из столицы?

Воскресный игровой день в 18:00 будет открыт в Талдыкоргане. Местный «Жетысу», находящийся на пятой строчке, примет столичный «Женис», который занимает последнее, 13-е место в таблице.

«Жетысу» набрал всего одно очко в двух последних турах, но команда Кайрата Нурдаулетова по-прежнему намерена бороться за улучшение позиций и попадание в тройку. В предстоящем туре у семиреченцев хороший шанс вернуться на победную тропу, так как соперник не вызывает больших опасений.

«Женис» смотрится крайне слабо в этом сезоне, одержав всего две победы в 11 матчах во всех турнирах. Но команде мог пойти на пользу международный перерыв на матчи сборных. Как понимаете, в астанинском клубе нет сборников, поэтому у тренерского штаба было время поработать с полным составом. Вносить коррективы точно нужно.

В прямом эфире встречу покажет телеканал Sport Plus Qazaqstan и официальный сайт QFL.

«Астана» — «Ордабасы»: у шымкентцев идеальный момент для спортивной мести?

В 20:00 зрителей ждет большая дилемма, так как в КПЛ параллельно пройдут две интереснейшие игры. В Алматы сыграют «Астана» и «Ордабасы». Столичные занимают седьмое место, команда по-прежнему находится в достаточно глубоком кризисе, хотя в руководстве сделали заявление, что полностью доверяют главному тренеру Григорию Бабаяну.

«Ордабасы» идет на третьем месте, хотя и они не блещут стабильностью, особенно на фоне прошлого сезона. Тем не менее битва чемпионов последних лет должна получиться интересной, как и всегда.

Шымкентцы могут воспользоваться сложной ситуацией соперников и отомстить за неудачи последних лет. Дело в том, что «Астана» обыграла «Ордабасы» в каждой из четырех последних игр в КПЛ. Если учитывать последние девять встреч между ними в КПЛ, то «Ордабасы» выиграли всего один раз.

Матч в прямом эфире можно будет посмотреть на телеканале Sport Plus Qazaqstan, а также на сайте QFL.

«Елимай» — «Актобе»: сместят ли семейчане лидеров с верхушки таблицы?

И в это же время будет проведен, вероятно, главный матч тура (и это при играх «Тобол» — «Кайрат» и «Астана» — «Ордабасы»!). В Семее местный «Елимай» поспорит с лидерами из «Актобе». Две недели назад команды уже встречались в первом полуфинале Кубка Казахстана, и тогда актюбинцы выиграли дома со счетом 2:0.

Теперь их ждут еще две подряд очные встречи. Послезавтра, 16 июня, в Семее в рамках КПЛ. А 19 июня там же, но уже в ответной встрече Кубка Казахстана. Поэтому команды должны быть максимально готовыми друг к другу, тем более для тренера хозяев Андрея Карповича это отчасти принципиальная игра.

В последних семи матчах КПЛ у «Елимая» нет ни одного поражения. Они четырежды выиграли и трижды сыграли вничью. Сейчас с 16-ю очками семейчане занимают четвертое место. «Актобе» же лидирует с 18 баллами, у них четырехматчевая серия без поражений в КПЛ и шестиматчевая во всех турнирах.

Если хотите знать, кто окажется сильнее, то не забудьте включить трансляцию на телеканалах Q Football или Q Arena в воскресенье, в 20:00. Также игру покажут на официальном сайте QFL.

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