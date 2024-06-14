Новый клуб для Аймбетова: игрок сделал заявление

«Я читал об интересе ко мне азербайджанских клубов. Точнее видел такие новости в социальных сетях. Но, честно говоря, мой агент мне ничего об этом не говорил. Поэтому с моей стороны было бы неправильно что-то говорить. В любом случае, я знаю азербайджанские клубы и имею информацию о вашем чемпионате. Время покажет, как будет дальше», — приводит его слова Sportal.az.