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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
18:10 (мск), источник: Vesti.kz

Новый клуб для Аймбетова: игрок сделал заявление

Нападающий «Аданы Демирспор» и сборной Казахстана по футболу Абат Аймбетов прокомментировал интерес со стороны азербайджанских клубов, передают Vesti.kz. В частности, его имя связывали с «Нефтчи».

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Источник: КФФ

«Я читал об интересе ко мне азербайджанских клубов. Точнее видел такие новости в социальных сетях. Но, честно говоря, мой агент мне ничего об этом не говорил. Поэтому с моей стороны было бы неправильно что-то говорить. В любом случае, я знаю азербайджанские клубы и имею информацию о вашем чемпионате. Время покажет, как будет дальше», — приводит его слова Sportal.az.

Контракт Аймбетова с командой «Адана Демирспор», в которую он перешел в начале года, рассчитан до 30 июня 2025-го с опцией возможного продления еще на один сезон. В турецкой Суперлиге он успел провести 9 матчей и забить 1 гол.

В его карьере также были «Астана», «Крылья Советов», «Кайрат» и «Актобе».

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