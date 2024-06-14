Новый тренер «Тобола» рассказал о вызовах сезона и усилении состава

Источник: Соцсети

Предыдущий тренер костанайцев из Сербии Милич Чурчич покинул команду после ряда неудач.

О задачах на сезон

Задача, я думаю, для всех понятна. Выйти на те позиции, на которые мы рассчитывали в начале сезона: бороться за медали и кубок. Сейчас стараемся делать все для того, чтобы ребята поверили в себя. Потому что, когда проигрываешь 2−3 игры, в психологическом плане было сложно. Ребята все понимают, вместе и сообща мы постараемся выправить ситуацию. Текущая задача — идти от матча к матчу. Сейчас о каких-то глобальных вещах говорить не будем, посмотрим по ситуации.

О том, чего не хватает команде

Самое главное, не хватает результата. Мы начали хорошо, но у команды небольшой спад. Над его причинами сейчас работаем. Хотя и сборы полноценно прошли, и тренерский штаб упорно трудился, но это футбол, бывает такое, что проигрываешь подряд. Тренер должен понимать, что если команда ставит задачи, то все зависит от результата. У нас есть определенные микротравмы, но надеемся, что все ребята к матчам будут готовы.

О сверхконкуренции в чемпионате

Безусловно, чемпионат интересный, команды подравнялись, в какой-то степени из-за увеличения лимита усилилась конкуренция среди команд. Случаются неожиданные результаты, все теряют очки, лидеры проигрывают аутсайдерам. В этом и интерес игры, что ты не предугадаешь. У всех команд имелись нестабильные игровые отрезки, у всех были спады и подъемы. Скажу так, верхние 5−6 команд показывают более качественный футбол: «Астана», «Актобе», «Тобол», «Елимай», «Кайрат», «Ордабасы». «Жетысу» сейчас демонтирует достаточно качественную игру. Многие специалисты и болельщики не ожидали такого, что эта команда стартует так удачно и будет в лидирующей четверке.

О разнице в системе подготовки

Разницы нет, все так же стандартно готовимся к игре. Многие футболисты понимают, какая это ответственность. Психологически стараемся их подвести путем и индивидуальных, и групповых бесед. Бывает, что с ребятами постарше, из команды, советуемся.

О том, чего не хватает отечественным специалистам

Однозначно ответить не могу, много ведь казахстанских специалистов работают в премьер-лиге. Повторюсь, любой тренер зависит от результата, наши специалисты умеют работать. Есть те, кто хорошо себя зарекомендовал, молодые, амбициозные.

О еврокубках

Все будет зависеть от жеребьевки, какая команда выпадет, надо смотреть объективно на эти вещи. В то же время наша команда в прошлом году показала неплохой результат, дошла до плей-офф и проиграла только «Виктории Пльзень», которая потом дошла до четвертьфинала, где уступила в дополнительное время финалисту турнира.

О необходимости усиления состава

Каждый тренер желает, чтобы были укреплены все позиции сразу. Посмотрим, пока трансферное окно откроется — будем думать. Однозначно сказать не могу, но работа в этом направлении ведется. В этом плане работаем сообща и, безусловно, хотим усилить команду.