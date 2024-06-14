Новый тренер «Тобола» рассказал о вызовах сезона и усилении состава

Предыдущий тренер костанайцев из Сербии Милич Чурчич покинул команду после ряда неудач.
Задача, я думаю, для всех понятна. Выйти на те позиции, на которые мы рассчитывали в начале сезона: бороться за медали и кубок. Сейчас стараемся делать все для того, чтобы ребята поверили в себя. Потому что, когда проигрываешь 2−3 игры, в психологическом плане было сложно. Ребята все понимают, вместе и сообща мы постараемся выправить ситуацию. Текущая задача — идти от матча к матчу. Сейчас о каких-то глобальных вещах говорить не будем, посмотрим по ситуации.
О том, чего не хватает команде
Самое главное, не хватает результата. Мы начали хорошо, но у команды небольшой спад. Над его причинами сейчас работаем. Хотя и сборы полноценно прошли, и тренерский штаб упорно трудился, но это футбол, бывает такое, что проигрываешь подряд. Тренер должен понимать, что если команда ставит задачи, то все зависит от результата. У нас есть определенные микротравмы, но надеемся, что все ребята к матчам будут готовы.
О сверхконкуренции в чемпионате
Безусловно, чемпионат интересный, команды подравнялись, в какой-то степени из-за увеличения лимита усилилась конкуренция среди команд. Случаются неожиданные результаты, все теряют очки, лидеры проигрывают аутсайдерам. В этом и интерес игры, что ты не предугадаешь. У всех команд имелись нестабильные игровые отрезки, у всех были спады и подъемы. Скажу так, верхние 5−6 команд показывают более качественный футбол: «Астана», «Актобе», «Тобол», «Елимай», «Кайрат», «Ордабасы». «Жетысу» сейчас демонтирует достаточно качественную игру. Многие специалисты и болельщики не ожидали такого, что эта команда стартует так удачно и будет в лидирующей четверке.
О разнице в системе подготовки
Разницы нет, все так же стандартно готовимся к игре. Многие футболисты понимают, какая это ответственность. Психологически стараемся их подвести путем и индивидуальных, и групповых бесед. Бывает, что с ребятами постарше, из команды, советуемся.
О том, чего не хватает отечественным специалистам
Однозначно ответить не могу, много ведь казахстанских специалистов работают в премьер-лиге. Повторюсь, любой тренер зависит от результата, наши специалисты умеют работать. Есть те, кто хорошо себя зарекомендовал, молодые, амбициозные.
Все будет зависеть от жеребьевки, какая команда выпадет, надо смотреть объективно на эти вещи. В то же время наша команда в прошлом году показала неплохой результат, дошла до плей-офф и проиграла только «Виктории Пльзень», которая потом дошла до четвертьфинала, где уступила в дополнительное время финалисту турнира.
О необходимости усиления состава
Каждый тренер желает, чтобы были укреплены все позиции сразу. Посмотрим, пока трансферное окно откроется — будем думать. Однозначно сказать не могу, но работа в этом направлении ведется. В этом плане работаем сообща и, безусловно, хотим усилить команду.
Напомним, что ближайший матч в чемпионате Казахстана «Тобол» проведет на своем поле с «Кайратом» 15 июня.