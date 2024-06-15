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08:38 (мск), источник: Sport24

Сафонов назвал Буффона легендой «ПСЖ» в первом интервью в новом клубе

Новичок «ПСЖ» Матвей Сафонов ответил на серию вопросов после перехода во французский клуб.

ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
Источник: AP 2023

Пресс-служба «ПСЖ» представила Сафонова в рубрике «75 секунд».

— Ваше главное качество?

— Спокойствие.

— Любимый фильм?

— «Остров проклятых».

— Любимый актер?

— Леонардо Ди Каприо.

— На каких языках говорите?

— На русском и немного на английском.

— Любимая легенда «ПСЖ»?

— Джиджи Буффон.

— Ваше прозвище?

— Мотя.

— Хобби помимо футбола?

— Думаю, бильярд.

— Любимое блюдо?

— Борщ.

— Первое слово на французском языке, которое вы выучили?

— Bonjour.

Итальянский голкипер провел за «ПСЖ» 17 матчей в 2018—2019 годах и пропустил 18 голов.

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