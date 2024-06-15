Сафонов назвал Буффона легендой «ПСЖ» в первом интервью в новом клубе
Новичок «ПСЖ» Матвей Сафонов ответил на серию вопросов после перехода во французский клуб.
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Новичок «ПСЖ» Матвей Сафонов ответил на серию вопросов после перехода во французский клуб.
Пресс-служба «ПСЖ» представила Сафонова в рубрике «75 секунд».
— Ваше главное качество?
— Спокойствие.
— Любимый фильм?
— «Остров проклятых».
— Любимый актер?
— Леонардо Ди Каприо.
— На каких языках говорите?
— На русском и немного на английском.
— Любимая легенда «ПСЖ»?
— Джиджи Буффон.
— Ваше прозвище?
— Мотя.
— Хобби помимо футбола?
— Думаю, бильярд.
— Любимое блюдо?
— Борщ.
— Первое слово на французском языке, которое вы выучили?
— Bonjour.
Итальянский голкипер провел за «ПСЖ» 17 матчей в 2018—2019 годах и пропустил 18 голов.